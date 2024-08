El aviso de la nutricionista Boticaria García a los que toman legumbres en su dieta: "En dos palabras..."

Las legumbres son un grupo de alimentos muy amplio que contiene una cantidad importante de nutrientes para nuestro organismo. Entre otras cosas ofrecen fibra, hidratos de carbono y proteínas vegetales. A su vez, dentro de las legumbres encontramos diferentes tipos como las lentejas cuyo integrante fundamental es el hierro que aportan; los garbanzos que Aportan además calcio, potasio, magnesio y hierro vegetal o las judías negras, blancas y pintas, que poseen una gran proporción de proteínas, especialmente las negras.

Otros tipos legumbres son, por ejemplo, los guisantes, que contienen potasio, magnesio y vitamina B; o los cacahuetes que son una legumbre oleosa, aportando grasas y proteínas además de una escasa poca proporción de hidratos. Sin embargo, a pesar de los beneficios que se obtienen de ellas, algunas personas las eliminan de su dieta al producirle molestias intestinales. Otras lo hacen por la presencia de antinutrientes, uno de los elementos más desconocidos y temidos a la vez en el campo de la nutrición.

A priori es lógico. ¿A quién no puede darle miedo un término que parece indicar que vamos a encontrar ciertas sustancias nocivas o que puedan afectar a nuestra salud? Pues lo cierto es que no son tan "malos" como la propia palabra hace indicar. Y es que en realidad son compuestos que existen de forma natural en los alimentos, no son la respuesta de una alteración de los mismos.





Por otro lado, deshacerse de ellos o reducirlo es más sencillo de lo que podemos imaginar, más aún en el caso de las legumbres. Sobre esta cuestión ha hablado recientemente la doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, quien ha ganado especial repercusión a través de sus redes sociales y sus apariciones en distintos medios de comunicación.

El aviso de la nutricionista Boticaria García a todos los consumidores de legumbres

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, la nutricionista habla expresamente de los "antinutrientes" de las legumbres. Así las cosas, explica que "las lentejas y los garbanzos son listísimos y desde hace miles de años han desarrollado mecanismos para defenderse y poder sobrevivir para que los animalitos no se los quieran comer". El problema es que esos mecanismos de defensa, a los humanos "tampoco nos sientan muy bien".

La manera de evitarlo es muy sencilla: "En dos palabras, remojando y calentando", ha apuntado. "Primero remojando, poniendo las legumbres en agua unas 10-12 horas". De esta forma, también podemos reducir el tiempo de cocción hasta un 50%. En segundo lugar, ha asegurado, "calentando el agua; tiene que hervir al menos a 100 grados durante 10 minutos y ante la duda, siempre puedes tirar de olla express". De esta forma, podemos eliminar todos estos antinutrientes.

"Las malas de la película, las que se llama letinas, muerte y destrucción, y los fitatos, que son los capaces de secuestrar algunos nutrientes, no se eliminan del todo, pero se reduce mucho su presencia", ha agregado la nutricionista. "No hay ningún drama con las legumbres, una vez que se calientan suficiente, la cantidad de nutrientes que puedan secuestrar los fitatos que queden por allí no van a suponer un problema. Las ventajas de consumir legumbres superan con mucho los posibles inconvenientes", ha concluido.

Aquí puedes ver el vídeo completo:









