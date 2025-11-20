Los detalles del robo de un reloj de 200.000 euros y de unos anillos de 60.000 euros a la selección turca en La Cartuja en el partido ante España

Finalizado el encuentro entre España y Turquía (2-2), que selló la clasificación de la selección española para el Mundial de 2026 como primera de grupo, un incidente en el vestuario visitante ha marcado el pospartido. Miembros de la expedición turca denunciaron la desaparición de varios objetos de gran valor, un botín que, en total, ascendía a 320.000 euros.

Un botín de lujo olvidado en el vestuario

Según se desveló en el programa 'El Partidazo de COPE', los objetos sustraídos no eran otros que un reloj valorado en 200.000 euros y dos anillos de 60.000 euros cada uno. Al parecer, todo se debió a un descuido, ya que los futbolistas se los olvidaron en el vestuario tras la finalización del partido.

La rápida actuación de la seguridad

El personal del estadio, que incluye empleados de limpieza, catering o seguridad, fue quien tuvo acceso a las pertenencias. Alguien encontró las joyas y las cogió, lo que activó una investigación por parte del equipo de seguridad. Como se detalló en la Cadena COPE, "allí no tiene acceso un ladrón, un aficionado, estamos hablando de un estadio que está supermegaprotegido por la seguridad".

IMAGEN: RTVE Aspecto del estadio de La Cartuja antes del saque inicial del España-Turquía

Los responsables de seguridad sometieron a un intenso interrogatorio a la persona que había recogido los objetos, quien finalmente los devolvió a sus legítimos dueños. De esta forma, el caso ha quedado solucionado y la expedición turca, que deberá jugar la repesca, ha recuperado sus valiosas pertenencias.