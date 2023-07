Así acabaremos con las infecciones por hongos: el secreto está en neutralizar una de sus funciones vitales

Una investigación científica ha descubierto que los hongos, al igual que los humanos, también sudan para regular su temperatura. Se trata de un proceso fisiológico que hasta la fecha no se había investigado en este tipo de organismos y que, a diferencia de los animales y plantas, también pueden realizarlos los hongos microscópicos, como las levaduras o los mohos.

Sin embargo, lo raro de este descubrimiento es que los hongos carecen de estomas (como las plantas) o de glándulas sudoríparas (como los animales y los humanos) para poder sudar y aun así son capaces de realizar este proceso de termorregulación. ¿Cómo lo hacen? Lo logran a través de la evapotranspiración del agua de su superficie.

¿Qué es la evapotranspiración?

Según el Sistema de información Agroclimática para el Regadío (SiAR) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, la evapotranspiración es la combinación de dos sucesos:

1- La evaporación desde el suelo y de la superficie cubierta por las plantas

2- La transpiración desde las hojas de las plantas.

Para que se produzca el proceso, tienen que darse las siguientes tres condiciones:

1- El agua debe estar presente en lugar.

2- Que haya alguna fuente de energía (como el Sol) que haga que el agua pase de estado líquido a estado gaseoso (vapor de agua).

3- Que se produzca un fenómeno físico que separe el vapor de agua de la superficie de evaporación. En este caso serían los hongos.

Pero, ¿cómo es el proceso? Resulta que, en el caso de las setas, en la parte inferior de la tapa de estos, que la parte más ancha de las setas, pueden retener cantidades sustanciales de agua, antes de liberarla de manera gradual y uniforme.





A medida que el Sol calienta la superficie de la tierra en donde se encuentran, el agua, en forma de humedad, se va evaporando. Pero, la que se encuentra debajo del hongo tarda más porque los rayos del Sol no le dan directamente. Sin embargo, la parte superior de la tapa de la seta sí recibe de forma directa los rayos del Sol, lo que hace que se caliente y para regular su temperatura libere agua. Si a esto le sumamos la humedad de las capas inferiores del estrato de la tierra, tiene una forma de recuperar el líquido que pierde sin llegar a la 'deshidratación'.

Infecciones por hongos

El simple hecho de que los hongos suden también podría tener implicaciones para nuestra salud. Y es que da la casualidad de que a medida que las especies comienzan a adaptarse a temperaturas globales que son cada vez más cálidas, resulta más común el poder sufrir infecciones fúngicas (una infección provocada por hongos). Se estima que las enfermedades causadas por estos llegan a causar más de 1,5 millones de personas cada año.

Por lo que poder conocer este mecanismo de los hongos para mantenerse frescos y húmedos ante los cambios de temperaturas puede ser de ayuda para entender la interacción de estos seres vivos con su entorno y otros organismos. Además de poder abrir una ventana para poder combatir las infecciones que provocan y así reducir el número de muertes anuales provocadas por las infecciones fúngicas.

