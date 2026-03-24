Andrea Danta, meteoróloga: "La Semana Santa va a comenzar con nieve, frío y el descuelgue de una DANA, el día más frío será el Domingo de Ramos"

La semana ha comenzado con un ambiente primaveral y temperaturas en ascenso que superarán los 20º en muchas zonas de España. Sin embargo, este episodio de calor tiene las horas contadas y dará paso a un cambio radical en el tiempo justo a las puertas de la Semana Santa.

Un desplome térmico acusado y generalizado

La meteoróloga Andrea Danta ha detallado en un vídeo de su cuenta de TikTok @meteoredes que el cambio se producirá este miércoles, con la entrada de una masa de aire frío que provocará un "desplome térmico de manera acusada y de forma generalizada". En su pronóstico, Danta es contundente: "La Semana Santa va a comenzar con nieve, frío y el descuelgue de una DANA, el día más frío será el Domingo de Ramos". El cambio traerá consigo chubascos y nieve en cotas bajas en la mitad norte peninsular.

La Semana Santa va a comenzar con nieve, frío y el descuelgue de una DANA"

AYTO.LORCA Una calle del centro histórico de Lorca durante la Semana Santa de 2025

Esta configuración meteorológica se mantendrá durante toda la semana, siendo el Domingo de Ramos el día más frío de todos. La inestabilidad definirá el arranque de las procesiones en muchos puntos del país, un escenario donde, como se dice para la Semana Santa de Zamora, el cielo dicta sentencia.

Nieve significativa en el norte

Uno de los fenómenos más destacados serán las nevadas. Se esperan acumulados de nieve significativos en todo el tercio norte peninsular, lo que complicará los desplazamientos por carretera. Esta previsión meteorológica coincide con la gran paradoja del turismo en España, con récord de visitantes extranjeros mientras que el mal tiempo podría afectar los planes de los españoles.

El día más frío será el Domingo de Ramos"

Brágimo Procesión de la Borriquilla en el Domingo de Ramos en Palencia

Canarias: de la borrasca a la estabilidad

En cuanto a Canarias, el archipiélago ha iniciado la semana bajo la influencia de la borrasca Therese, que ha provocado precipitaciones persistentes e incluso inundaciones. No obstante, el pronóstico indica que a medida que avancen los días la situación tenderá a la estabilidad, aunque todavía podría registrarse algún chubasco residual, especialmente en zonas de montaña.