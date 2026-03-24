COPE
Podcasts
Vivir
Vivir

Andrea Danta, meteoróloga: "La Semana Santa va a comenzar con nieve, frío y el descuelgue de una DANA, el día más frío será el Domingo de Ramos"

El tiempo primaveral con el que ha arrancado la semana tiene las horas contadas ante la llegada de una masa de aire frío que desplomará los termómetros en todo el país

Andrea Danta, meteoróloga

TikTok: @meteoredes

Andrea Danta, meteoróloga

José Manuel Nieto

Publicado el

2 min lectura

La semana ha comenzado con un ambiente primaveral y temperaturas en ascenso que superarán los 20º en muchas zonas de España. Sin embargo, este episodio de calor tiene las horas contadas y dará paso a un cambio radical en el tiempo justo a las puertas de la Semana Santa.

Un desplome térmico acusado y generalizado

La meteoróloga Andrea Danta ha detallado en un vídeo de su cuenta de TikTok @meteoredes que el cambio se producirá este miércoles, con la entrada de una masa de aire frío que provocará un "desplome térmico de manera acusada y de forma generalizada". En su pronóstico, Danta es contundente: "La Semana Santa va a comenzar con nieve, frío y el descuelgue de una DANA, el día más frío será el Domingo de Ramos". El cambio traerá consigo chubascos y nieve en cotas bajas en la mitad norte peninsular.

La Semana Santa va a comenzar con nieve, frío y el descuelgue de una DANA"

Una calle del centro histórico de Lorca durante la Semana Santa de 2025

AYTO.LORCA

Una calle del centro histórico de Lorca durante la Semana Santa de 2025

Esta configuración meteorológica se mantendrá durante toda la semana, siendo el Domingo de Ramos el día más frío de todos. La inestabilidad definirá el arranque de las procesiones en muchos puntos del país, un escenario donde, como se dice para la Semana Santa de Zamora, el cielo dicta sentencia.

Nieve significativa en el norte

Uno de los fenómenos más destacados serán las nevadas. Se esperan acumulados de nieve significativos en todo el tercio norte peninsular, lo que complicará los desplazamientos por carretera. Esta previsión meteorológica coincide con la gran paradoja del turismo en España, con récord de visitantes extranjeros mientras que el mal tiempo podría afectar los planes de los españoles.

El día más frío será el Domingo de Ramos"

Procesión de la Borriquilla en el Domingo de Ramos en Palencia

Brágimo

Procesión de la Borriquilla en el Domingo de Ramos en Palencia

Canarias: de la borrasca a la estabilidad

En cuanto a Canarias, el archipiélago ha iniciado la semana bajo la influencia de la borrasca Therese, que ha provocado precipitaciones persistentes e incluso inundaciones. No obstante, el pronóstico indica que a medida que avancen los días la situación tenderá a la estabilidad, aunque todavía podría registrarse algún chubasco residual, especialmente en zonas de montaña.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 24 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking