España vive la gran paradoja del turismo: récord de extranjeros en Semana Santa mientras los españoles se quedan en casa
La inflación y la crisis energética frenan al turista nacional mientras que la inestabilidad mundial dispara las reservas de viajeros que ven a España como un destino seguro
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En un contexto mundial donde resulta complicado elegir destino turístico, con zonas en conflicto y un aumento de los precios generalizado, surge una gran paradoja que ha analizado la periodista Marta San Miguel este martes en la sección ‘Traficantes de Palabras’ de ‘Herrera en COPE’. España se perfila como el gran beneficiado por la llegada de turistas extranjeros en Semana Santa, mientras que, a la vez, el turista nacional reduce sus desplazamientos por la crisis.
Un refugio en la tormenta global
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Según ha explicado San Miguel en el programa dirigido por Jorge Bustos, existen informes que avalan la posición de nuestro país. "El que quiere tener razón hoy en día encuentra un informe que le avala", ha señalado, y según estos, España se perfila como un destino seguro para el viajero extranjero por ser neutral en esta odisea bélica. Esta percepción ha provocado un aumento de reservas hoteleras, en parte gracias a la influencia de Estados Unidos, que la periodista describe como un "país voraz, libertador a su manera".
La periodista ha recordado su viaje de fin de carrera a Cuba hace ya "lustros", una experiencia que le permitió ver de primera mano la importancia del sector. Ya en aquel entonces, ha afirmado, "la industria del turismo era como una pajita por la que respiraba Cuba". San Miguel ha evocado a las personas que conoció allí y ha lamentado la situación actual de la isla, que ahora se encuentra "a oscuras y en el punto de mira de Estados Unidos".
El freno del turista nacional
La otra cara de la moneda la representa el turista nacional, que, a diferencia del extranjero, "sabe lo que se cuece en casa", ha apuntado la colaboradora de COPE. Para los españoles, la subida de los carburantes y el caso ferroviario suponen un importante obstáculo, lo que anticipa que "se va a mover poco" durante las vacaciones de Semana Santa.
Lo que resulta asombroso es cómo la normalidad se empeña en seguir con sus planes"
Periodista
Para San Miguel, resulta paradójico estar eligiendo destino de vacaciones mientras se observan tensiones globales, como que "Irán apunta con sus misiles cada vez más cerca". Sin embargo, ha concluido con una reflexión sobre la resiliencia de la vida cotidiana: "lo que resulta asombroso es cómo la normalidad se empeña en seguir con sus planes". Una normalidad que, además, parece que vendrá acompañada de buen tiempo, ya que, como ha apostillado, "dicen que hará sol en Semana Santa".
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.