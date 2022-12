"Alguien no se merece vivir en esta comunidad": el cartel viral de un vecino molesto por un motivo navideño

España es un patio de vecinos. Los arquetipos que se generan alrededor de una escalera en un mismo edifico nos llevan acompañando desde hace años, con sus respectivas representaciones teatrales y hasta la llegada de este tipo de relaciones al cine o la televisión. Los revuelos que se montan con estos carteles son visibles en los comentarios que dejan los usuarios al conocer estas trepidantes historias que ocurren a lo largo de la península. El último que se ha hecho viral vuelve a quejarse de destrozos en el vecindario.

No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Por ello, estamos habituados a estos temas en los que triunfan los carteles en los que se quejan de alguna actividad. Los vecindarios virales se han convertido en el contenido favorito de las redes sociales. Compartir espacios comunes no es sencillo y lo demuestra la última publicación de la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos. Uno de los habitantes del bloque de pisos está muy malhumorado por el trato que se está dando a la decoración de Navidad.

Compartir espacios comunes no es sencillo y lo demuestra la última publicación que ha aparecido en Twitter con una queja de una comunidad de vecinos. Esta plataforma triunfa por ser un expositor de historias que vivimos en nuestro día a día, que resultan divertidas. Aunque el cartel que se ha viralizado no es tan positivo, ya que es una queja por una actividad bastante miserable.

"No respeta lo que es de todos"



No todo el mundo tiene la misma decencia a la hora de convivir. Quizá no tenga que ser una persona que vive en el mismo edificio, solo alguien que ha pasado en estos días festivos con las familias reuniéndose en casas ajenas. Parece que en esta comunidad de vecinos se han llevado por delante las plantas que decoran el portal, así como los tradicionales adornos navideños. Según hace saber uno de los que se cabrearon con lo vivido en los últimos días, "es la séptima vez que se reparan".

"Por lo visto hay alguien que no se merece vivir en esta comunidad, que no respeta lo que es de todos, que no sabe convivir", comienza el cartel en un vecindario que se ha hecho viral y que corre como la pólvora en las redes sociales. Es por lo que el vecino ofendido pide "por favor" que "respeten nuestra comunidad". "Es de todos y la intención es mejorarla cada vez más", asegura la persona que firma el escrito y que está visiblemente molesta por lo que han hecho.

El aviso es claro: "Si alguien no está de acuerdo con, por ejemplo, las plantas del portal o los adornos navideños, háganoslo saber". No se conoce cómo acaba esta historia, pero la falta de decoro de algunas personas es habitual en estas fechas. No todos saben llevar de la misma manera el furor por la Navidad, así como a no todo el mundo le gustan estas celebraciones. Esto lleva a problemas como los que se han vivido en la comunidad de vecinos que ya conoce toda España por este cartel.