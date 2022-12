La sorprendente petición que una comunidad de vecinos de Granada ha hecho tras el robo de su árbol de Navidad

Las redes sociales se han convertido en un escaparate para los conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Los arquetipos que se generan alrededor de una escalera en un mismo edifico nos llevan acompañando desde hace años. Los revuelos que se montan con estos carteles son visibles en los comentarios que provocan de otros usuarios en cuentas como @LiosDeVecinos, en la que encontramos a los últimos protagonistas.

Los vecindarios virales se han convertido en el contenido favorito de las redes sociales. Compartir espacios comunes no es sencillo y lo demuestra la última publicación que ha aparecido en Twitter con una queja de una comunidad de vecinos. Esta plataforma triunfa por ser un expositor de historias que vivimos en nuestro día a día, que resultan divertidas. Aunque el cartel que se ha viralizado no es tan positivo, ya que es una queja por una actividad bastante miserable.

En pleno siglo XXI, gracias a las redes sociales podemos contar, en tiempo real, dónde estamos, qué hacemos o qué nos pasa. En este caso se denuncia un robo de un elemento que ha comenzado a aparecer en las comunidades de vecinos desde el puente de diciembre: el árbol de Navidad. Ya es habitual, en las últimas semanas, haber visto carteles similares, en los que los vecinos de un mismo edificio han denunciado la desaparición de este pequeño elemento navideño. En este caso, no obstante, se caracteriza por la peculiar solicitud que hay en el cartel.

"Se ruega a la persona que se ha llevado el árbol de Navidad, que lo devuelva a la misma hora que se lo llevó", consta en el cartel de la comunidad.





Una solicitud, sin duda, un tanto sorprendente, que varios usuarios han querido comentar. "Y el mismo día, ya que pedimos", ha ironizado uno. "Y si no a la misma hora, nos conformamos con que lo devuelvan", ha agregado otro.

Algo similar ocurrió hace relativamente poco en un edificio de Cataluña, cuando los vecinos denunciaron la desaparición del árbol de Navidad.

"Apreciados vecinos. Aquí tendría que haber un árbol de Navidad", recalca el presidente de la comunidad, que es quien firma el documento. Es más, da la hora exacta en la que se ha producido el fatídico suceso: "El viernes 9 de diciembre a las 16:40 horas". Esto ha sorprendido a propios y extraños según se iba viralizando. Todo estaba escrito tanto en español como en catalán.





"¿Y cómo sabe la hora exacta en que lo robaron? ¿Lo vio?", se pregunta un usuario. En Instagram también cuestionan esto: "Y ponen la hora exacta. Algo no cuadra". "Eso no es un Grinch, es un ladrón", recalcaba otro. Cientos de 'me gusta' inundaban la publicación. Mientras tanto, la búsqueda del culpable continúa. La comunidad de vecinos se ha quedado sin ese elemento que da un color distinto a las casas en estos días tan señalados de diciembre.