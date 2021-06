Alerta alimentaria: un popular chocolate, retirado de los supermercados

La alerta viene desde el mismo Ministerio de Consumo, en concreto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). Y es que en una popular marca de chocolates se ha detectado la presencia de una proteína de leche que no había sido notificada previamente. Este chocolate se vende en supermercados de España.

El chocolate retirado de los supermercados

Hablamos de un chocolate familiar a la taza que se ha distribuido tanto en Madrid como en La Rioja. Esta marca es la de Chocolates Merino, siendo los lotes afectados el 120121 y el 150421. Además, sabemos que en estos lotes la fecha de consumo preferente es el 02/2022, un dato que puede ayudar a identificar si el lote que usted tiene se ha visto afectado por esta presencia indeseada de las proteínas de leche. En concreto, esta marca de chocolates, se vende en tabletas y tiene un peso de unos 400 gramos por tableta.

El problema con la presencia de proteínas de leche en este chocolate viene porque no se había notificado previamente en el etiquetado del mismo la presencia de estas. Algo que sin duda puede convertirse en un problema de primera magnitud para todo aquel que sufra de alergias a productos lácteos y derivados.





"La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma de Castilla y León, relativa a la presencia de proteína de la leche no incluida en el etiquetado en chocolate familiar a la taza", ha notificado el organismo público.

Desde la Aesan recomiendan que no se consuma esta marca concreta de chocolates si uno sufre de alergias relacionadas con la leche, puesto que, aunque en estos lotes han sido identificadas las proteínas ya mencionadas, no se sabe con certeza qué puede haber en otros lotes de la misma marca de chocolates.





"Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la proteína de la leche, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo".

¿Y si no eres alérgico?

En caso de no padecer ningún tipo de alergia la Aesan se muestra muy clara, ya que, en mayúsculas indican lo siguiente: "EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE CONSUMIDORES". Algo que debe tranquilizar al resto de consumidores, aunque no deben de deja de prestar atención al etiquetado, ya que con la información de los productos que consumimos, se puede generalizar un consumo más responsable.