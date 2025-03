Acude a un joyero en Barcelona para comprobar si su pieza es de oro auténtico y, cuando escucha la oferta del experto, sale corriendo

El precio del oro se suele determinar en los mercados internacionales, principalmente en bolsas como la Bullion Market de Londres o el COMEX de Nueva York, pero este valor fluctúa diariamente en función de la oferta y la demanda, así como de factores económicos y geopolíticos y, en ocasiones, el propio experto hace su oferta al vendedor que llega a la tienda sólo que, en ocasiones, la operación sale mal.

Es precisamente lo que ha ocurrido hace días en la joyería Novecento by Enseñat Heritage de Barcelona, donde la interacción entre cliente y joyero se ha vuelto viral después de que el primero llevase una pieza de su casa para tasarla. Lo que comenzó como una simple consulta ("Hola, vengo a comprobar si es oro") terminó con un inesperado giro que ha captado la atención de 15 millones de usuarios en TikTok.

Joyería de Barcelona

En el vídeo se aprecia que, nada más observar la pieza le confirma que, efectivamente sí, es oro. “En principio sí, tiene aquí el contraste, pero lo verificamos”, confirma el tasador de Novecento by Enseñat Heritage. El experto de la firma catalana continúa observando el objeto, una medalla religiosa con turquesas, citrinos o amatistas. Insiste en que se trata de una pieza “muy especial”, mientras recibe una pregunta directa por parte del cliente que deja ver cuales eran sus intenciones: “¿Sabes si es Nuestra Señora de Covadonga?”

Una cuestión a la que no pudo dar una respuesta concreta el joyero, que se limita a comentar que no sabe. En ese momento, el dueño del objeto toma una drástica decisión tras, al menos, saber que es oro: “Vale. Gracias. Me lo llevo”. Un cambio que deja estupefacto al experto, que esperaba poder tasarlo. En ese momento, el cliente se muestra sincero con el encargado de la joyería de Barcelona: “No, no quería vender”. Pero, ¿por qué ese cambio drástico?

Algunos usuarios en redes apuntaban a que el usuario sólo quería hacer perder el tiempo y otros sugirieron que las joyerías deberían cobrar por autentificar piezas, ya que el proceso implica tiempo, expertise y reactivos. Sin embargo, establecimientos como Novecento mantienen este servicio gratuito como estrategia de captación de clientes.

Venta de oro en España

Poca gente sabe que, en realidad, el precio del oro no se mide de forma directa, sino que se expresa en dólares por onza troy (31,1 gramos), y luego se convierte a otras monedas y medidas, como gramos o kilos.

EFE Un vendedor muestra piezas de oro de su mostrador

De hecho, en España, la venta de oro ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, especialmente durante períodos de incertidumbre económica. Según datos del sector, en 2022 se vendieron aproximadamente 30 toneladas de oro en el país, tanto en forma de joyería como de lingotes o monedas de inversión.

Una cifra que ha aumentado en las últimas semanas, cuando ha resurgido como valor refugio tradicional, batiendo su precio histórico y superando los 3.020 dólares por onza. Así, el oro se ha revalorizado casi un 15% en este 2025 y, según los expertos, va a subir más todavía