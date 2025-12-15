Una mujer encuentra un bolso de mano en la calle en Barcelona, lo lleva a la Policía y no se creen lo que había: "Con el nombre escrito"

Una mujer ha protagonizado un acto de civismo ejemplar en Barcelona. La semana pasada, encontró un bolso de mano olvidado en un banco y, al descubrir que contenía 60 décimos de la Lotería de Navidad, no dudó en contactar con las autoridades. Su rápida actuación ha permitido que la propietaria recupere sus boletos a tiempo para el sorteo.

Un hallazgo clave en el Eixample

El suceso ocurrió el pasado miércoles, 3 de diciembre, cuando la ciudadana localizó la bolsa abandonada en un banco del distrito del Eixample. Tras percatarse del valioso contenido, llamó de inmediato al teléfono de emergencias 112 para informar del hallazgo. La intervención policial fue crucial para el desenlace de la historia.

Una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) se personó en el lugar y se hizo cargo del bolso. Según ha trascendido, la clave para resolver el caso fue un detalle crucial dentro del mismo, ya que junto a los décimos había un nombre apuntado. Fue la pista definitiva para que los agentes pudieran iniciar la búsqueda de la propietaria, pues estaba "Con el nombre escrito".

ACN Una sala de juego en l'Eixample, delante del Hospital Clínic

La dueña, localizada en Cantabria

La Oficina de Hallazgos de la Guardia Urbana asumió la investigación y, gracias a la información disponible, logró identificar a la dueña del bolso. La sorpresa fue mayúscula al descubrir que no se encontraba en la Ciudad Condal, sino en un pueblo de Cantabria, demostrando que la suerte de la lotería viaja por todo el país, como ocurre con la afición en provincias como Soria.

Los agentes contactaron con la mujer y le enviaron el bolso con los 60 décimos de lotería a la mayor brevedad posible. La propietaria ha recuperado felizmente sus boletos y ahora espera con ilusión el sorteo del próximo lunes, 22 de diciembre, con la esperanza de que alguno de sus números resulte premiado, como sueñan en administraciones tan famosas como la de Manises.