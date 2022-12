¿Cómo se puede cobrar un premio de la Lotería de Navidad desde el extranjero?

Estamos en la cuenta atrás del Sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra el 22 de diciembre como ya es tradición en nuestro país, en el día de la ilusión que da el pistoletazo de salida a la Navidad.

Y, durante estos últimos días, muchos son los que aprovechan para comprar el décimo con ese número que creen que es el que va a tocar; otros, porque siempre suelen comprarlo por estas fechas; y otros, porque a lo mejor están de viaje en algún rincón de España y aprovechan para llevarse la suerte a casa.

Y, también, hay quienes viven en el extranjero y han aprovechado las vacaciones de verano cuando han venido a disfrutar de la familia para llevarse un décimo a su lugar de origen o quienes lo compran por Internet.

Y de este caso nos ocupamos ahora, porque qué pasa si ese décimo que, o bien compramos en la administración de lotería, o bien por Internet, resulta premiado.





¿Cómo podemos cobrar nuestro premio si vivimos en el extranjero?





Una vez que ya han salido todos los premios del bombo y has comprobado tus décimos y ha habido suerte, a la hora de hacer efectivo el cobro te explicamos cómo debes hacerlo.

Primero, hay que tener en cuenta si la compra del décimo la hiciste a través de Internet o de manera física.

Si se hizo por Internet y el premio es inferior a 2.000 euros –una vez verificado el premio-, lo ingresan de manera inmediata en tu cuenta bancaria. Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, la gestión se realizará a través del banco que le ingresará el dinero y será compensado a través de un banco español.

Si se hizo la compra de manera física- la gestión se hará a través del banco que le ingresará el dinero y será compensado a través de un banco español.





Plazos para cobrar el premio de la Lotería de Navidad





Si somos de los afortunados el día de la Lotería y tenemos un décimo premiado, tenemos que saber hasta cuándo podemos cobrarlo. Y si lo vas a cobrar desde el extranjero tienes que tener en cuenta que los plazos para hacerte con tu premio son los mismos que en España.

A las 18h del mismo día 22 de diciembre ya se pueden cobrar los premios. Pero si ese día, ya sea por la emoción de haber resultado agraciado, decides no ir a por tu premio; entonces, tienes 3 meses para hacerlo efectivo. Por lo que es el día 22 de marzo el último en poder cobrar los premios de la Lotería de Navidad.





¿Qué pasa con los impuestos?





Al igual que ocurre en España, si te ha tocado premio y vives en el extranjero, has de tener en cuenta los impuestos. Porque, aunque vivas fuera, como es un premio que vas a cobrar en España, se mantienen los impuestos.

¿Cuáles son esos impuestos? Se ha establecido un gravamen del 20% a todos los premios superiores a 40.000 euros que irá destinada a la recaudación de Hacienda.

Lo único que varía es la tributación, que queda determinada por la residencia fiscal del usuario premiado. Este factor determinará si la retención se hace o no mediante el IRNR, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que depende de si existen o no convenios para evitar una doble imposición entre el Estado del premiado y España. La otra posibilidad es que la retención aplicada sea mediante el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.





