"Los expertos recomiendan que, si tienes una tarifa regulada, en el verano cambies a tarifa fija si el precio de la luz sobrepasa los 70 euros"

La factura de la luz continúa dando un respiro a los consumidores, no solo por las rebajas de impuestos, sino también por el importante paraguas de las energías renovables. Como ha analizado la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, en el programa 'Herrera en COPE', el mes de marzo, aunque no tan excepcional como febrero, ha sido muy positivo. Marzo nos ha dejado un 84 por 100 de generación renovable, lo que se traduce en un precio medio mayorista de la luz de 50 euros, una cifra muy competitiva frente a los 16 euros del mes anterior, que fue un récord gracias a las borrascas.

Este escenario impacta directamente en la factura de los hogares. Según los cálculos de Ruiz, un consumidor medio en tarifa regulada va a pagar este mes unos 50 euros. Por su parte, los clientes del mercado libre, que representan al 70% del total, salen aún mejor parados. Aunque tienen una tarifa fija pactada, no han visto subidas y, gracias a las rebajas del IVA y otros impuestos, pagarán unos 8 euros menos de media.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un enchufe

El oasis llega a su fin en junio

Sin embargo, este panorama favorable tiene una fecha de inflexión: el mes de junio. Marta Ruiz advierte que a partir de entonces "empieza el calor, los aires acondicionados, la demanda de energía se dispara, las renovables caen". Aunque sigue habiendo sol, la menor incidencia del viento y la lluvia provoca que los ciclos combinados, que necesitan gas para funcionar, tomen el protagonismo. Si el precio del gas sigue disparado, ahí es cuando puede llegar el golpe en la factura.

Más sobre la factura de la luz Antonio Aceituno, experto energético: "El precio puede ser de 70 euros al mes en la factura de la luz para cuando llegue junio; ahora el consumidor está pagando 50"

La situación se agrava al mirar las reservas de gas en Europa, que actualmente están en mínimos históricos, al 30%. Bruselas ya está pidiendo que se inicie el llenado de cara al próximo invierno, pero la alta demanda puede complicar el proceso. "Habría que competir con China", explica la experta, lo que dispararía los precios. En ese escenario, la factura de la luz podría colocarse por encima de los 70 euros de media, momento en el cual sería recomendable para los clientes del mercado regulado buscar una tarifa fija para ganar estabilidad.

El autoconsumo, la mejor defensa

Frente a esta incertidumbre, el CEO de Octopus España, Roberto Giner, ha lanzado un mensaje de calma en el programa 'Mediodía Cope Más Valencia'. Giner asegura que, a diferencia de la subida inmediata en las gasolineras, los hogares con contratos de precio fijo a 12 meses no sufrirán cambios drásticos. Además, ha celebrado la bajada del IVA de la luz y del gas del 21% al 10% y la recuperación de las deducciones fiscales para quienes instalen paneles solares, baterías o aerotermia.

Para Giner, la autogeneración es la mejor herramienta contra la inestabilidad. Ha sido tajante en su recomendación: "cualquier persona que tenga un metro de tejado disponible y bien orientado tiene que ponerse un panel solar". Según el directivo, esta tecnología permite que "toda la situación actual de incertidumbre, de subida de precios, la esquivemos automáticamente".

Cualquier persona que tenga un metro de tejado disponible y bien orientado tiene que ponerse un panel solar"

Para quienes tienen tarifas variables o contratos fijos a punto de expirar, Giner aconseja contactar con su compañía para buscar la mejor opción, recordando que la tarifa fija es la elegida por el 95% de los hogares. En este contexto, subraya que lo más importante es tener la información adecuada para decidir. "Es muy importante tener la información correcta y transparente para poder tomar una decisión y saber perfectamente cómo podemos seguir ahorrando", concluyó.