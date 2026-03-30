"Un grupo que iba a Granada me ha dicho que el billete de autobús, ida y vuelta, cuesta 40 euros; calcula si tienes que llenar el depósito de gasolina"

Las estaciones de autobuses de toda España registran un goteo incesante de viajeros durante el inicio de la Semana Santa. Así lo ha constatado Pilar Cisneros este lunes en 'Herrera en COPE', desde la estación de Méndez Álvaro en Madrid. A pesar de la gran afluencia de personas, la tónica general es de tranquilidad y fluidez, sin agobios y con todos los vehículos saliendo en hora desde sus correspondientes dársenas hacia destinos como Gijón, Granada, Alicante o Lisboa.

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Más económico y directo

Entre los motivos que explican este auge del autobús se encuentran la comodidad y el precio. Araceli, una viajera con destino a Benidorm, ha explicado que elige este medio porque le permite llegar directamente a su destino sin necesidad de hacer transbordos, a diferencia del tren, que la obligaba a coger un segundo transporte y luego un taxi. Su billete de ida le ha costado 35 euros, un precio muy competitivo en comparación con otras alternativas.

El factor económico es determinante para muchos. Tal y como ha compartido la propia Araceli, "es mucho más cómodo y más barato". Un ejemplo claro es el de un grupo de jóvenes que viajaba a Granada con un billete de ida y vuelta por 40 euros por persona, una cifra que, como apuntaba Jorge Bustos, hace que muchos se decanten por el autobús en lugar de asumir el coste de llenar el depósito de gasolina del coche particular.

EFE Varios pasajeros aguardan en la sala de espera de la Estación de Autobuses de Méndez Álvaro de Madrid

Otro factor clave es el trasvase de viajeros desde el ferrocarril. Según los datos del sector, desde el accidente de Adif en Adamuz, el uso del tren ha descendido entre un 12 % y un 15 %. En paralelo, el autobús vive lo que la Federación de Autobuses (Confebus) califica como un período de renacimiento, con un crecimiento del 5 % en el último año y un notable incremento de viajeros en los últimos dos meses.

Previsiones de la operación salida

Este resurgir se enmarca en una operación salida masiva. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 17 millones de viajes por carretera durante estas vacaciones, organizados en dos fases. En este contexto, el autobús se posiciona como un actor clave, ya que, según Confebus, canalizará hasta siete millones de viajeros y será el modo de transporte elegido para un 41 % de los desplazamientos. Para ello, las empresas han aumentado sus plazas hasta un 45 %.

La decisión de optar por el autobús también está influenciada por el creciente coste de conducir. A raíz de la guerra en Irán, el precio de la gasolina ha experimentado una notable subida. Este jueves, el litro se pagaba en las estaciones de servicio españolas a 1,56 euros, un 5,4 % más que al inicio de la escalada bélica en Oriente Medio, lo que convierte al autobús en una alternativa todavía más atractiva para el bolsillo.