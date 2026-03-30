"La relación de Franco con Primo de Rivera nunca fue buena; de hecho, en las elecciones del 36 en Cuenca, José Antonio exige que Franco no esté en la lista para ir él"

El periodista José Antonio Martín 'Petón' ha desvelado la existencia de un diario secreto de José Antonio Primo de Rivera. El documento, hallado en una diminuta libreta oculta en una maleta que Indalecio Prieto devolvió a la familia desde México, constituye la base de su nuevo libro, tal como explicó con Jorge Bustos en 'Herrera en COPE'.

La Falange, "desdeñada" en el golpe

Una de las principales revelaciones del diario es que la Falange no participó en la preparación del golpe de Estado de 1936. Según las notas de su fundador, el partido era considerado una "fuerza menor" y fue "desdeñada" por los organizadores del alzamiento, lo que, según Petón, ratifica con "contundencia" las sospechas de muchos historiadores.

El diario también revela el ambiente de incertidumbre que Primo de Rivera vivía en la cárcel. En sus notas ironiza sobre los constantes rumores de conspiraciones, afirmando que "hay un golpe cada día", mientras temía que una revuelta les convirtiera en víctimas dentro de la prisión.

No fue hasta julio de 1936, poco antes del alzamiento, cuando se confirmó la adhesión de la Falange. La razón fundamental, según Petón, fue que "en el otro lado, directamente les están asesinando", por lo que concluye que "no tenían más salida, no había ninguna otra alternativa que defenderse".

COPE El periodista José Antonio Martín 'Petón'

Un republicano enemistado con el Rey

El libro, titulado 'Diario secreto de José Antonio', también define al líder falangista como un republicano convencido, y recuerda que fue el primero en hablar de una "república sindicalista" en España. Esta convicción se veía reforzada por una "enemistad rotunda" con el rey Alfonso XIII, a quien acusaba de haber maltratado a su padre, el dictador Miguel Primo de Rivera.

Documentos inéditos incluidos en el libro, como una carta del secretario de su bufete, desvelan la hostilidad que afrontaba desde otros sectores de la derecha. La misiva afirma que "la derecha está intentando, lo subraya, liquidar, incluso físicamente, a José Antonio", lo que demuestra el aislamiento en el que se encontraba.

El "aborrecimiento" hacia Franco

La relación con Francisco Franco es otro de los puntos centrales. Petón, basándose en el diario y en testimonios como el de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, sostiene que ambas figuras se aborrecían mutuamente. Como prueba, relata la exigencia de Primo de Rivera de que Franco fuera excluido de la lista electoral por Cuenca en 1936 para que él participara.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo de Francisco Franco

Esta nueva evidencia desafía el relato oficial del franquismo, que idealizó la figura de Primo de Rivera hasta el punto de que ambos descansaron juntos durante décadas en el Valle de los Caídos.

En el plano ideológico, Petón aclara que su pensamiento económico no era liberal, sino que se acercaba al sindicalismo revolucionario y al humanismo cristiano, en contraste con los tecnócratas liberales del franquismo. Su objetivo final, concluye, es que el libro sirva para "alinear" la historia con datos y "desencasillar a Primo de Rivera de un lugar equivocado de la historia".