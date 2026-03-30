El entrenador del Antequera 'explota' contra el arbitraje tras su partido ante el filial del Atlético de Madrid: "Es imposible ganar así; la falta de respeto ha sido enorme"

El Antequera CF cayó derrotado 3-2 ante el Atlético Madrileño en el partido correspondiente a la jornada 30 en el Grupo 2 de Primera RFEF. Encuentro que terminó con una fuerte polémica arbitral. El entrenador del Antequera, Abraham Paz, mostró su indignación tras el encuentro por las decisiones del colegiado, que han condicionado el resultado final con dos penaltis en contra y dos expulsiones en los últimos minutos.

El conjunto blanquiverde comenzó el partido con una clara vocación ofensiva, dominando los primeros compases. Fruto de esa superioridad, Moha Bassèle adelantó al equipo con un potente disparo desde fuera del área en el minuto 12, estableciendo el 0-1 con el que se llegaría al descanso tras varias ocasiones más para los visitantes.

Una remontada marcada por el arbitraje

Tras la reanudación, el filial rojiblanco dio un paso al frente y consiguió el empate en el minuto 64 por mediación de Arnau Ortiz. Sin embargo, el Antequera reaccionó de forma inmediata y Juan Aspra, en una jugada a balón parado, volvió a poner por delante a los suyos en el minuto 75 (1-2).

La recta final del encuentro estuvo protagonizada por las decisiones arbitrales. En el minuto 89, el colegiado señaló un penalti en contra del Antequera que supuso la expulsión de Félix Garreta. Arnau Ortiz no falló desde los once metros para firmar el 2-2. "Es imposible ganar así; he sentido vergüenza ajena", ha lamentado el técnico Abraham Paz al término del partido.

La polémica no terminó ahí. Ya en el tiempo de descuento, en el minuto 90+16, un nuevo penalti favorable al Atlético Madrileño permitió a Arnau Ortiz completar su hat-trick y sellar la remontada (3-2).

Además, el Antequera sufrió una segunda expulsión, la de Barbu por doble amarilla, terminando el partido con nueve jugadores.

el enfado del entrenador

El entrenador del Antequera no ocultó su enfado por el arbitraje en la rueda de prensa postpartido y comenzó con contundecia su intervención: "Mi valoración va a ser muy muy muy clara, ¿vale? Para que no tengáis ni que preguntarme, ¿vale? He jugado 20 años como profesional, como futbolista, 600 y pico de partido, nunca he vivido algo así".

Para Araham Paz, con lo ocurrido este domingo, "se le ha faltado el respeto a mis jugadores, a un club, a una ciudad, a unos aficionados, a un cuerpo técnico que trabajan 24/7"

"Cuando se toma una decisión, no se tiene que ver si es blanco o rojo, si el escudo es del Antequera o del o del Manchester United", añadió.

En opinión de Paz, "la falta de respeto ha sido hoy enorme, enorme. Dos penalti inexistentes, de un fuera de juego muy dudoso..."