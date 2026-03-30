Pedro García, cerero: "Una vela la vendo a 2,27 euros, le saco un beneficio de 20 céntimos a cada una, imagina cuántas tengo que vender para un alquiler de 3.000 euros"

La subida de precios que afecta a los carburantes y otras materias primas también está impactando en los productos más tradicionales de la Semana Santa. Tal y como se ha analizado en el programa 'Herrera en COPE Madrid', con Belén Ibáñez, el incremento de costes no solo afecta al oro o la plata de los pasos, sino a elementos tan esenciales como las velas. El testimonio de Pedro García, propietario de la histórica Cerería El Milagro en Madrid, refleja la delicada situación que atraviesan muchos artesanos.

Son sólo unos céntimos los que yo gano por vela y pago 3.000 euros de alquiler" Pedro García Cerero

García ha explicado con detalle los ajustados márgenes con los que trabaja. ""Una vela, que yo la compro a a 1 80, si le subo el IVA, te queda en 2 27, por ejemplo, y yo la vendo a 2 50"", ha detallado el cerero. Con esta mínima ganancia, ha añadido que ""son céntimos los que yo gano por vela"". Una cifra que pone en perspectiva el reto de mantener un negocio frente a los altos costes operativos: ""Imagínate, para un alquiler en el centro de Madrid, que son entre 3000 y 5000 euros en una calle de segunda, ¿cuántas velas tengo que vender?"".

Una campaña con un repunte final

Esta percepción de dificultad es compartida en el sector. Sol, trabajadora de Belloso, una tienda de artículos religiosos, ha confirmado que la campaña ha tenido un inicio complicado. ""Vamos, llevamos unos meses flojitos, pero siempre, primeros de año, siempre es más flojo"", ha señalado. Sin embargo, ha apuntado que ""ahora también hay un repunte con la Semana Santa"", un alivio que obliga tanto a comerciantes como a consumidores a ajustar el gasto en plena campaña.

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El negocio de los balcones: precios y riesgos

En paralelo a la venta de artículos, la Semana Santa genera otros negocios al alza, como el alquiler de balcones para ver las procesiones, especialmente en ciudades como Sevilla. Este año, los precios han alcanzado cifras desorbitadas de hasta 6.000 euros de media, el doble que hace tres años, y pueden llegar a 9.000 euros en puntos de la Carrera Oficial con catering. Así lo ha explicado Eduardo G. Castro, censor del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, en el programa 'Herrera en Cope Más Sevilla'.

Más allá de las cifras, Castro ha lanzado una seria advertencia sobre los riesgos de seguridad. El experto ha hecho un llamamiento al sentido común, recordando que los balcones tienen una limitación de peso. ""Cuidado con meterse 40 personas a ver un paso, y resulta que al final tengamos algún problema de caída de elemento a la calle"", ha alertado. Ante la duda, su recomendación es clara: ""Habrá que irse un poquito al sentido común y preguntarle al técnico, un arquitecto"". Castro ha confesado que algunas escenas de balcones abarrotados le provocan ""bastante miedo"".