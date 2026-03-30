"¿Joan García? De aquí al Mundial, todo lo que no sea que en la portería de España jueguen David Raya o Unai Simón sería un sorpresón"

Las sensaciones que ha dejado la Selección Española tras su último partido son inmejorables. Después de cuatro meses sin estar juntos, el equipo ha vuelto a un nivel que invita al optimismo de cara al Mundial. Para el periodista Roberto Morales, estos encuentros son necesarios para que Luis de la Fuente pueda despejar las últimas dudas de la lista de convocados, sirviendo como un valioso banco de pruebas para ver a jugadores como Mosquera, Víctor Muñoz o el próximo debut de Barrén.

La portería, un debate cerrado

El debate que más atención ha requerido ha sido el de la portería. La decisión de Luis de la Fuente de darle los 90 minutos a Unai Simón parece cerrar cualquier duda sobre quién es el número uno. Morales se cuestiona la convocatoria de Joan García si la decisión es tan firme: "¿Para qué llamas a Joan, si lo tienes tan claro?". El analista cree que es una forma de calmar a la opinión pública y de integrar a un portero de futuro, pero insiste en que "Unai Simón no ha hecho nada negativo" y que la decisión está justificada. Se espera que David Raya juegue en el próximo partido y que Joan García tenga sus primeros minutos, aunque todo lo que no sea que Unai o Raya jueguen en el Mundial "sería un sorpresón".

Oyarzabal, un '9' de época

Dos nombres destacan por encima del resto: Mikel Oyarzabal y Rodri. Los datos de Oyarzabal en la selección son estratosféricos, consolidándose como una pieza clave. Morales recuerda cómo De la Fuente lo nombró cuarto capitán a su llegada, una decisión que generó dudas pero que "el tiempo ha quitado ya dos razones". Su rendimiento lo ha convertido en historia de la selección marcando goles que nos han dado títulos. Para el periodista, no hay un delantero mejor para el estilo de España: "Ahora mismo no hay nadie que piense que hay un 9 mejor en el fútbol español, o fuera jugando, pero que pueda jugar con España, que sea mejor que Mikel para como juega la selección".

Este extraordinario rendimiento contrasta con su personalidad. Oyarzabal es descrito como "tan reservado, tan introvertido, que no le gusta ni la fama ni las fotos", lo que puede llevar a que no sea percibido como una estrella. Sin embargo, su rendimiento en el campo es "maravilloso" y representa, según Morales, "el triunfo de la normalidad en el futbolista", un jugador con un entorno estable que nunca va a copar portadas por motivos extradeportivos.

Rodri recupera el timón

El otro gran protagonista es Rodri. Tras una eliminatoria complicada con el Manchester City frente al Real Madrid, donde se le vio "superado", su imagen en el último partido con España ha disipado las dudas. Morales afirma que ya se ha visto a un Rodri que se acercaba más al ganador del Balón de Oro, líder de la selección, que ha ido recuperando la confianza tras sus lesiones. "La imagen que dejó el otro día ya al mando nos hace ilusionarnos", apunta.

La gente ya vuelve a tener muchas ganas de Rodri en la selección"

La continuidad será clave para que el centrocampista se vaya afinando para el Mundial. El optimismo es palpable, ya que, como señala Morales, "la gente ya vuelve a tener muchas ganas de Rodri en la selección". La esperanza es que su puesta a punto coincida con la de otros jugadores tan importantes como Nico Williams, Mikel Merino o Fabián, para que el equipo llegue a la gran cita en su mejor versión.