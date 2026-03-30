Antonio Aceituno, experto energético: "El precio puede ser de 70 euros al mes en la factura de la luz para cuando llegue junio; ahora el consumidor está pagando 50"

Han transcurrido ocho días desde que entraron en vigor las medidas aprobadas por el gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra. En las gasolineras, aunque el precio de los combustibles se ha moderado, sigue en niveles muy altos, con el litro de diésel a 1,78 euros de media y la gasolina a 1,56 euros. El malestar ciudadano es palpable: "Voy a echar 70 euros, porque llenar ya es imposible", comenta un conductor.

En este contexto, analizado en el programa Herrera en COPE por Jorge Bustos, la factura de la luz parece estar aguantando. Esto se debe, principalmente, al paraguas de las energías renovables, que han logrado cubrir el 80% de la demanda. Gracias a ello, y a la rebaja de impuestos, se espera una primavera con una factura eléctrica más barata.

Alamy Stock Photo Punto de carga de un nuevo coche eléctrico híbrido que se recarga con electricidad

Verano, el punto de inflexión

La gran pregunta es hasta cuándo durará esta situación. Los expertos apuntan al verano como punto de inflexión, momento en el que el susto en la factura puede ser mayor si el conflicto en Ucrania se enquista. Así lo ha explicado en COPE el experto de TEMPOS Energía, Antonio Aceituno.

Aceituno advierte que en la temporada estival aumenta la demanda y, por tanto, dependemos más del gas. "Junio puede duplicar o triplicar los precios esperados para abril y mayo, porque en junio ya comienza a aumentar la demanda y dependemos más del gas. Si el gas sigue disparado, pues nos enfrentaremos a un junio mucho menos competitivo que los meses afortunados de abril y mayo", detalla el experto.

De 50 a 70 euros: la factura media

Según las previsiones del experto, durante los meses de marzo, abril y mayo, la factura de un consumidor doméstico puede situarse, de media, en torno a los 50 euros al mes. Sin embargo, el panorama para la segunda mitad del año es muy distinto si la situación internacional no mejora.

La factura de un consumidor medio podría rondar los 70 euros al mes" Antonio Aceituno Experto energético

Si el conflicto persiste y se recrudece, se esperan meses de junio, julio y agosto nada competitivos, con precios mayoristas por encima de los 70 u 80 euros el megavatio hora. En ese escenario, "la factura de un consumidor medio podría rondar los 70 euros al mes", afirma Aceituno.

Debido a esta previsión, los expertos lanzan una recomendación clara. Aconsejan a los consumidores que tengan una tarifa regulada en su factura de la luz que se planteen, de cara al verano, pasarse a una tarifa fija del mercado libre para evitar posibles subidas drásticas.