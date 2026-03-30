Tres meses después, los conductores sentencian: el 83% desaprueban la baliza V16 porque "pierde luminosidad si hay mucha luz"

Hace casi tres meses que entró en vigor el uso obligatorio de las balizas V16, el nuevo sistema de señalización de averías o accidentes en España. A las puertas de las vacaciones de Semana Santa, con más de 17 millones de desplazamientos previstos, el programa 'Herrera en COPE' ha hecho balance de su utilización con Jorge Bustos y Carmen Labayen, jefa de Sociedad de COPE. Aunque no existen datos oficiales sobre el grado de implantación, un estudio de la Fundación Línea Directa y la Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL) señala que el 85 por 100 de los conductores ya dispone de una.

Sin embargo, un 15 por 100, que equivale a 4,2 millones de conductores, aún no la ha adquirido. De ellos, más de un millón y medio asegura que no tiene intención de hacerlo.

EFE Estado del tráfico en la A-2, carretera de Barcelona, en dirección salida de Madrid este viernes

Esta negativa a cumplir la normativa va en contra de la propia seguridad de los conductores. Así lo advierte Cristina Catalá, directora técnica de FESVIAL, quien recuerda los peligros asociados a no utilizarla: "Pues no llevar este dispositivo en tu vehículo, aparte que estás incumpliendo la ley, va en contra de tu propia seguridad, y tienes el riesgo de, en el mejor de los casos, que te multen, y en el peor de los casos, pues, a la hora de bajar del vehículo, pues que puedas sufrir un atropello".

Evitar atropellos, el principal objetivo

La justificación principal para implementar estas balizas era reducir la media de 25 atropellos mortales anuales que se producían al colocar los tradicionales triángulos de emergencia. El nuevo sistema permite señalizar el vehículo sin necesidad de bajarse del coche, como relató un usuario del programa, Javier, que tuvo que usarla recientemente tras una avería: "Lo primero, poner la radio baliza, y lo segundo, llamar a las resistencias. Y es lo que hice por este orden, sin problemas".

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Además de la seguridad personal, la geolocalización del vehículo beneficia a otros conductores. El experto en movilidad y tecnología, Javier Goikoetxea, explica que existen mapas de consulta pública en internet que muestran en tiempo real las balizas activadas por una incidencia, sin comprometer la privacidad. "Una baliza no está identificada con una persona ni con un coche", aclara Goikoetxea para disipar las dudas sobre la protección de datos.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) explican a COPE que cada día se registran una media de 2.500 incidentes, la mayoría averías. Esta información se traslada a los sistemas de navegación, que avisan a otros usuarios de la presencia de vehículos detenidos. Sin embargo, la baliza solo señaliza; el conductor debe, como antes, llamar a la asistencia en carretera para ser auxiliado.

Críticas y dudas sobre su eficacia

El sistema, que no se ha implantado en ningún otro país de Europa, nació con polémica. Hubo críticas por su obligatoriedad, su coste, los posibles usos indebidos de la geolocalización y las multas, que oscilan entre los 80 y los 200 euros. Según el citado estudio, el 83 por 100 de los conductores sigue desaprobando su implementación como medida de seguridad.

Algunos usuarios también han manifestado que, durante el día y con sol, la luz de la baliza pierde efectividad. Javier Goikoetxea matiza que esto depende de su intensidad lumínica: "Lo reglamentario está entre 40 y 80 candelas. Hay balizas que llegan incluso a los 200 y pico, va a ser mucho más visible".

Recomendaciones de uso de la DGT

La DGT niega que la medida tenga un afán recaudatorio, argumentando que con los triángulos el número de multas anuales era residual, en torno a las 500. Los expertos coinciden en que, si bien la pedagogía ha sido mejorable, el sistema tiene ventajas, recordando la resistencia inicial que también generaron en su día los triángulos o los chalecos reflectantes.

Así convivirán los triángulos de emergencia con la baliza V-16 conectada

La recomendación de Tráfico es clara: tras colocar la baliza en el techo desde dentro del coche, hay que ponerse el chaleco reflectante. Solo si es seguro y se está en el carril derecho, se debe salir por el lado del copiloto para ponerse a salvo fuera de la vía. En cualquier otra situación de riesgo, lo correcto es permanecer dentro del vehículo con el cinturón puesto hasta que llegue la ayuda.