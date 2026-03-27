Llegan a Las Ventas los toros de Dolores Aguirre para la corrida del Domingo de Ramos

Uno de los toros de Dolores Aguirre en los corrales de Las Ventas

Los toros de la ganadería de Dolores Aguirre ya se encuentran en los corrales de la Plaza de Toros de Las Ventas. La corrida, que será lidiada este Domingo de Ramos, 29 de marzo, ha llegado a la capital durante la mañana de hoy procedente de la finca «Dehesa de Frías», en Constantina (Sevilla).

Se trata de una corrida que ha generado gran expectación entre los aficionados, especialmente tras la difusión de un vídeo previo en el campo que ya adelantaba su trapío. Los astados presentan una bella lámina, con una morfología fiel al encaste, pelajes variados y unas caras marcadamente ofensivas.

El desembarque de los animales en los corrales de la plaza ha dejado imágenes espectaculares, confirmando la imponente presencia de los toros que aguardan ya la cita del domingo.

Cartel para dar la bienvenida a la Semana Santa

Esta corrida marcará el inicio de la Semana Santa en Madrid y será la segunda de la temporada en la plaza venteña. El cartel, que dará comienzo a las 18:00 horas, está compuesto por los diestros Antonio Ferrera e Isaac Fonseca.

La tarde tendrá además un componente especial, ya que el torero Cristian Pérez confirmará su alternativa, completando así la terna de una de las citas más esperadas de este inicio de temporada.