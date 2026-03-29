El tablero político se agita: del regreso de Mónica Oltra al bajón del PSOE en Andalucía a tan solo 50 días de los comicios autonnicos

Miles de estadounidenses han salido a las calles este sábado en la que ha sido la mayor concentración del movimiento “No más reyes”. Según ha informado Beatriz Pérez Otín, se trata de la tercera gran movilización de esta organización, que ha convocado más de 3.000 protestas en los 50 estados del país y en ciudades europeas como Londres. Las marchas se han centrado en la defensa de la democracia y el rechazo a las políticas de Trump en inmigración, derechos civiles y política exterior.

Aunque la jornada fue mayoritariamente pacífica, se han registrado incidentes aislados en Los Ángeles y Dallas. Las protestas llegan en un momento complicado para Trump, cuyo nivel de aprobación ha caído al 36% por el descontento con su gestión internacional. En este contexto, Estados Unidos ha vuelto a reforzar su presencia militar en Oriente Próximo con el despliegue del buque de asalto USS Tripoli y 3.500 marineros e infantes de marina adicionales.

El propio Donald Trump ha defendido la fortaleza de sus fuerzas armadas afirmando: "Nuestro ejército es, con mucha diferencia, el mejor del mundo, Irán está siendo diezmado". Este refuerzo coincide con un repunte de la tensión en la región, con ataques de los hutíes de Yemen contra Israel y una intensificación de los bombardeos israelíes en el sur de Líbano.

Vuelcos en la política española

En el panorama nacional, Mónica Oltra ha confirmado su vuelta a la política como candidata a la alcaldía de Valencia durante el congreso de Iniciativa. El regreso se produce a pesar de que el juzgado de instrucción número 15 de Valencia ha decidido abrir juicio oral contra ella y otros 12 acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

Vengo con 3 heridas, la de la muerte, la de la vida y la del amor" Mónica Oltra, recita versos de Miguel Hernández

Oltra ha aceptado el reto con un emotivo discurso que rescata los versos de Miguel Hernández y los hace suyos: "Vengo con 3 heridas, la de la muerte, la de la vida y la del amor. Pero hoy no puede ganar la muerte, hoy gana la vida y gana el amor, y sí, acepto el reto y puedo". La exdirigente de Compromís, que ha hablado de "cuatro años de silencio y sufrimiento", ha asegurado que "cada día de silencio ganan los malos".

Por otro lado, continúan las tensiones internas en VOX. El portavoz del partido en Torre Pacheco (Murcia), José Francisco Garre, ha anunciado su dimisión denunciando lo que califica como “comportamientos cuasimafiosos”. La polémica se desató tras un acuerdo de gobernabilidad con el PP que la dirección regional de VOX consideró una "traición".

Yo esto no lo voy a seguir tolerando" José Francisco Garre, ex concejal de VOX en Torre Pacheco

Garre, que mantendrá su acta como concejal independiente, ha relatado haber sufrido "ciertas presiones y ciertas amenazas veladas". "Yo anoche cuando terminé dije, yo esto no lo voy a seguir tolerando, y me di de baja inmediatamente", ha declarado, criticando la falta de apoyos internos para frenar estas prácticas.

Claves de la actualidad nacional

De cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, los sondeos internos del PSOE revelan un panorama complicado. La formación da por perdida la provincia de Almería, donde VOX ya supera a los socialistas, y teme perder la segunda posición en Huelva, Cádiz y Málaga ante el crecimiento del partido liderado por Santiago Abascal, que ha confirmado a Manuel Gavira como candidato.

En el ámbito social y legislativo, el Ministerio de Sanidad ha anunciado una actualización del manual de buenas prácticas de la eutanasia para agilizar los trámites, a raíz de casos como el de Noelia Castillo. Paralelamente, el Tribunal Supremo estudiará si un padre puede recurrir la eutanasia de un hijo mayor de edad, una decisión que sentará jurisprudencia en España.

La actualidad internacional también ha estado marcada por el histórico viaje del papa León XIV a Mónaco, desde donde lanzó un contundente mensaje contra la guerra. "La paz es obra de corazones purificados, de aquellos que ven en el otro a un hermano al que cuidar y nunca a un enemigo al que abatir", ha afirmado el pontífice, quien ha calificado los conflictos como fruto de la "idolatría del poder y del dinero".

Finalmente, Aena ha anunciado que estudia medidas jurídicas tras el acuerdo entre el Gobierno y el País Vasco para la gestión de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián. El lehendakari, Manuel Pradalés, ha celebrado que "Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones". Sin embargo, Aena advierte que la competencia es exclusiva del Estado y que el pacto podría generar incertidumbre en los mercados.