Dolores Aguirre, la cita torista para el Domingo de Ramos en Las Ventas

Tras la apertura de temporada este domingo con el hierro de Cuadri, la ganadería de Dolores Aguirre toma protagonista para el Domingo de Ramos en Las Ventas. El equipo de comunicación de Plaza 1 se ha desplazado a la finca ‘Dehesa de Frías’, en Constantina (Sevilla), para conocer de cerca a los protagonistas del festejo que abre la Semana Santa en el coso madrileño.

FOTOGALERÍA Los toros de Dolores Aguirre para el Domingo de Ramos en Madrid

En este paraje natural, cuna del sueño de la fundadora Dolores Aguirre Ybarra y hoy regentado por su hija Isabel Lipperheide Aguirre, el mayoral Fernando Pizarro ha sido el anfitrión. Pizarro, hombre clave en la casa desde hace décadas, ha mostrado los ejemplares "de bella lámina, de morfología fiel al encaste, de variado pelaje y caras ofensivas" que esperan su embarque a la monumental venteña.

La cita, que tendrá lugar a las 18:00 horas, servirá para que Cristian Pérez confirme su alternativa. El cartel para la ocasión lo completan los diestros Antonio Ferrera e Isaac Fonseca, que harán el paseíllo para enfrentarse a la legendaria divisa sevillana.