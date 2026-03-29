La Duquesa de Alba, en su última entrevista en radio: "La envidia, desgraciadamente, es el defecto de España"

Con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, la inolvidable Duquesa de Alba, el programa 'Fin de Semana' ha recuperado una de las últimas entrevistas que la aristócrata concedió a la radio en 2011. Esta emisión coincide con el estreno del documental 'Cayetana, la duquesa de todos', una producción de ABSIDE Media que ya se ha estrenado en Canal Sur y que llegará próximamente a Netflix.

Una vida de amores y polémicas

En la entrevista, doña Cayetana abordó sin reservas sus relaciones sentimentales. Confirmó que su primer matrimonio con Pedro Luis Martínez de Irujo en 1947 fue "por amor" y no por imposición de su padre. De esa unión nacieron sus seis hijos, aunque reveló una parte más íntima de su maternidad: "Tuve 7, pero 1 se murió", además de confesar haber sufrido "cuatro abortos" a lo largo de su vida.

Alamy Stock Photo La Duquesa de Alba, por Francisco de Goya

Años más tarde, llegaría su segundo marido, Jesús Aguirre, del que guardaba un recuerdo imborrable a pesar de un comienzo complicado. Sobre su primer encuentro, recordó que se cayeron "muy mal" porque él "estaba muy serio", pero la relación evolucionó rápidamente. La duquesa no dudó en afirmar con rotundidad la importancia que Aguirre tuvo para ella.

En el momento de la entrevista, con 84 años, la duquesa se declaraba de nuevo enamorada de Alfonso Díez, 24 años menor que ella. Explicaba su capacidad para el amor a esa edad con total naturalidad: "Soy muy joven de carácter. Y no miro las cifras". Sin embargo, su deseo de casarse se topaba con la oposición de sus herederos: "Mis hijos ponen dificultades", lamentaba, aunque defendía la pureza de la relación.

La aristócrata insistió en que Alfonso Díez no tenía ningún interés material en su patrimonio. "No quiere nada, renunciaba a todo, no me quiere más que a mí", sentenció. Además, como mujer "muy católica", expresó su deseo de poder consagrar la relación ante Dios, un anhelo que esperaba que se cumpliera pronto: "Ojalá se arreglen las cosas, yo creo que sí".

El 'cuento chino' de su fortuna

Preguntada por su inmensa fortuna, Cayetana de Alba la desmintió con una de sus frases más célebres: "Eso es un cuento chino". Aseguró que la situación económica no era tan boyante como se pensaba y que la crisis también les afectaba "como a todo el mundo". No obstante, sí reconoció la responsabilidad sobre el "gran patrimonio cultural" de la Casa de Alba, destacando que financian numerosos proyectos de restauración, como la Capilla del Cristo de los Gitanos en Sevilla.

Alamy Stock Photo Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba, con su marido Alfonso Diez Carabantes

Apasionada del arte y las tradiciones

La duquesa también habló de sus grandes pasiones, como el arte. Señaló como sus obras favoritas "La Virgen de Fray Angélica y los Goyas" y confesó su admiración por Picasso, especialmente por sus arlequines. De hecho, recordó cómo trajo a España varias pinturas del artista malagueño durante la dictadura de Franco. Sobre el debate histórico de un posible romance entre Goya y la anterior duquesa de Alba, fue tajante: "No", aunque sí una "admiración enorme" mutua.

Firme defensora de las tradiciones, definió como "una vergüenza" la prohibición de los toros en Cataluña y se declaró una enamorada del flamenco, con una especial predilección por "uno que ya se murió, el Beni", en referencia a Beni de Cádiz. Su conexión con la cultura gitana era profunda: "Me encanta cómo bailan, tengo muchos amigos gitanos", afirmó.