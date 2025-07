Carlos Novillo: “Defenderemos la Copa Chenel con uñas y dientes”

La Comunidad de Madrid ha acogido este martes a los finalistas de la Copa Chenel y del Circuito de Novilladas de Madrid en un acto institucional que ha servido para reconocer el talento y el esfuerzo de los jóvenes toreros, a pocos días de la celebración de las grandes finales. El encuentro ha contado con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, además de representantes de ganaderías, municipios, el Centro de Asuntos Taurinos y la Fundación Toro de Lidia.

Carlos Novillo ha subrayado que estos proyectos representan “una obligación de los políticos” y ha recalcado que el Gobierno regional los defenderá “con uñas y dientes” por su valor como plataformas de oportunidades. Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, ha insistido en que se trata de “oportunidades auténticas y verdaderas, que no solo permiten torear más, sino lograr la mayor visibilidad posible”.

Los protagonistas también han tomado la palabra. Álvaro Serrano, finalista del Circuito de Novilladas, confesó que “es un sueño cumplido” y agradeció a las instituciones su respaldo, mientras que Julio Méndez reivindicó que “estos certámenes son oportunidades únicas” para quienes comienzan su camino.

Por parte de la Copa Chenel, los tres finalistas expresaron con emoción lo que significa este paso en su carrera. Daniel Crespo agradeció el “respaldo institucional para que los sueños no se queden por el camino”, Sergio Rodríguez recordó su evolución de novillero a matador y Álvaro Burdiel destacó que “la Copa Chenel me ha permitido no sufrir el parón habitual tras la alternativa”.

La edición de este año de la Copa Chenel y del Circuito de Novilladas ha comprendido un total de 22 festejos en municipios madrileños, con la participación de 18 toreros, 8 novilleros y más de 40 ganaderías. Las finales se celebrarán en Valdetorres de Jarama este fin de semana y en San Martín de Valdeiglesias los días 12 y 13 de julio.