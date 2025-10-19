Carlos Herrera dedica sendos poemas a los novios y a su nieto en una boda muy musical

El periodista y amigo del programa, Antonio Jiménez, asistió a la boda y ha escrito para Fin de Semana una crónica en la que cuenta cómo el comunicador Carlos Herrera, padre del novio, dedicó palabras entrañables a los novios y a su futuro nieto, Martín. Además, Carlos recitó dos poemas: uno de Rubén Darío dedicado a la novia y otro de Miguel Hernández. En su discurso, Carlos estableció un emotivo paralelismo entre la fortaleza del amor, capaz de resistir dudas y dificultades, y la resistencia de los edificios japoneses ante terremotos que en otras partes del mundo colapsarían.

La emoción fue protagonista. Alberto no pudo contener las lágrimas en varios momentos, al igual que su madre, Mariló Montero. La música acompañó cada instante: la Coral Polifónica de Moguer y un coro infantil llenaron la iglesia de voces armoniosas, mientras los hijos de Soto, José Manuel y su hija Rocío interpretaron piezas que arrancaron más de una lágrima. El hermano de Mariló, tío de Alberto, tocó una pieza con gaita navarra, sumando tradición y sentimiento al acto. La coordinación musical estuvo a cargo de Manolo Marvizon, compositor de sintonías reconocidas en la radio, quien logró que cada intervención fuera perfecta.

Durante la ceremonia, José Manuel Soto, en nombre de la familia de la novia, rindió homenaje a las mujeres de su familia, describiéndolas como un “matriarcado que impulsa y mejora la vida de sus hombres”, destacando que, aunque entre ellos hay artistas, toreros y periodistas, son las mujeres quienes brillan con luz propia.

El convite se celebró en una finca con vistas al mar, propiedad de Teresa de la Cierva, donde los invitados disfrutaron de un cóctel acompañado de actuaciones en vivo de Los Alpresa, Soto y sus hijos, y Willy Bárcenas, de Taburete. La elegancia de los asistentes fue otro de los detalles que llamó la atención, con mujeres deslumbrantes en cada rincón.

Una boda que, entre poesía, música y sentimientos, quedará grabada en la memoria de todos los presentes.