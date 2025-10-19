Las dudas de Paco González, director de Tiempo de Juego, sobre las obras de remodelación del Camp Nou: "Imposible no sospechar"

Este domingos, los socios compromisarios del FC Barcelona han aprobado en la Asamblea General Ordinaria el cierre del ejercicio económico 2024/25, con un resultado final negativo de 17 millones de euros después de impuestos, aunque con un beneficio ordinario de 2 millones antes de impuestos por segundo año consecutivo.

La propuesta económica de la Junta Directiva que preside Joan Laporta fue validada por 412 votos a favor, 84 en contra y 31 en blanco, de un total de 553 compromisarios que ejercieron su derecho a voto en una Asamblea telemática con sede física en el Auditori 1899.

laporta saca pecho

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha alertado en su discurso de apertura de los peligros de escuchar a "los eruditos" que "hablan de la gestión" del club azulgrana, en alusión a los grupos que se oponen a su gestión.

En un discurso de 34 minutos de duración, el máximo dirigente del club catalán ha repasado, en la última asamblea antes de las elecciones del próximo año, la situación económica, deportiva y social de la entidad después de 4 años y medio de mandato en los que, en su opinión, el club está "mucho mejor" de cuando él y su junta directiva asumieron el gobierno de la entidad.

FCB Joan Laporta, durante el discurso ante la Asamblea de socios del Barça de este domingo.

"Todos los que hablan de gestión, todos estos eruditos, sabelotodo...alerta y bien lejos. El Barça no es una empresa, es una institución global", ha aseverado el presidente de la entidad.

En este sentido, Laporta ha señalado que durante su mandato la junta directiva "no ha hecho caso a proclamas apocalípticas" y "ha recuperado" la economía del club gracias "al coraje" de "luchar contra todo y contra todos" por el Barça.

obras en el estadio

Durante las primeras horas del programa de este domingo de Tiempo de Juego, Paco González hizo referencia a un asunto que está marcando la actualidad blaugrana como es la polémica que rodea a las obras del Camp Nou.

"Aquí la cosa es si la elección de la constructora levanta sospechas o no, que es imposible no sospechar, después de lo que contaron en Ser Catalunya el otro día, es imposible no sospechar. Y se mueve tantos millones, estamos hablando de cientos y cientos de millones de euros que se mueven en torno a una obra gigantesca, como es la remodelación de un estadio gigantesco, como es el Camp Nou, que eso pinta mal. Pero, si al socio no le importa, pues es el socio el dueño del Barcelona", analizó el director y presentador de Tiempo de Juego.

Las obras del Spotify Camp Nou, que este viernes recibió la licencia de primera ocupación de la fase 1A con unos 27.000 espectadores, ha sido otro de los puntos a los que Laporta se ha referido en su discurso.

"Es el sueño colectivo del barcelonismo, es el legado que tendrán las futuras generaciones de barcelonistas, hemos tenido el coraje de reactivar un proyecto que en un momento de máxima dificultad decidimos hacer. Lo hicimos porque nosotros queremos que los socios vean este sueño hecho realidad", ha celebrado.

En este sentido, el presidente también ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Barcelona y de sus técnicos para que la licencia de primera ocupación del estadio ya sea una realidad.