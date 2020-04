El zasca de una médica a Xabier Fortes: "Seguro que no la vuelven a llamar más los de RTVE"

Muchos son los protagonistas que están pasando diariamente por los platós informativos de RTVE. El ente público está volcado en la información continua de la crisis del coronavirus, eso sí, no exento de varias polémicas.

Uno de los programas enfocados a la información de la actualidad son 'Los Desayunos de TVE'. El programa que dirige y presenta Xabier Fortes continua con el seguimiento diario del coronavirus contando con entrevistas a políticos, expertos y tertulianos.

De esta manera, el programa de Televisión Española, ha querrido conectar con la doctora Fátima Brañas, la jefa de geriatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid, para hablar de la situación de la sanidad pública madrileña y enfocar la información en la situación de las residencias y las personas mayores.

El 'hachazo' de Fatima Brañas a Xabier Fortes

Xabier Fortes aprovechó la intervención de la médica para interesarse por el estado de las residencias de ancianos de la Comunicad de Madrid que gobierna la popular Isabel Díaz Ayuso. Lejos de sacar una crítica política a la médica, Fátima Brañas sorprendía con un ataque a los medios "políticamente incorrecto"; "Lo primero que tengo que decir y lo mejor no es políticamente correcto, es que en general en estos días yo estoy echando de menos una información más veraz, más profesionalidad, porque se están dando imágenes muy parciales, es decir, se habla de los muertos que hay en las residencias pero nadie da los datos del número total de pacientes que viven en residencias. Porque si no tenemos un número total, dar el número de muertos de las residencias lo único que hace es alarmar de forma absolutamente estéril", decía ante la atónica mirada de Xabier Fortes que seguro no esperaba esta respuesta.

BRAVO ⁦@FatimaBranas⁩ . La bronca de la médico de H Infanta Sofía a ⁦@xabierfortes⁩ por la falta de información veraz. Preguntaba x los ancianos con clara intención pero le salió el tiro x la culata...⁦@Desayunos_tve⁩ ⁦@rtve⁩ BASTA #TelePsoePodemosRTVE pic.twitter.com/PIK2UPcidT — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) April 2, 2020

Este momento ha sido grabado por la ‘Plataforma TVE Libre’, formada por los profesionales purgados por Rosa María Mateo, la administradora única provisional de RTVE, que ha decidido compartir el polémico momento en redes.

Lejos de quedar ahí, la médica de la sanidad pública madrileña, continuaba su defensa a la hora de dar datos exactos para evitar el alarmismo generalizado entre la población anciana: "Y hacer ver qué porcentaje realmente de pacientes fallecen y por qué, eso es lo que necesitamos. Porque, perdóneme, pero hay mucho amarillismo en torno a lo que está pasando en las residencias y poco se habla del excelente trabajo que se está haciendo en muchísimas de ellas, haciendo que el paciente mayor sea tratado en el sitio en el que mejor puede ser tratado, que a veces es casa, a veces la residencia y a veces es el hospital", concluía Fátima Brañas que también ha querido dejar claro que este virus no solo está afectando a las personas mayores: "También hay gente joven de entorno a los 50 años que también esta sufriendo una enfermedad gravísima y que está muriendo".

Minutos 45-50. Las personas mayores: Dignidad, respeto e información veraz.

Los desayunos de TVE - 02/04/20https://t.co/1iXu1aQlAv — Fátima Brañas (@FatimaBranas) April 2, 2020

Ante esta respuesta, Xabier Fortes no hacía otra cosa que callar y echar 'balones fuera' quitándole hierro al asunto y afirmando que es un error que están cometiendo todos los medios de comunicación, asegurando que las palabras de Brañas "nos vienen bien a todos". Más tarde en sus redes sociales, el presentador de 'Los desayunos de TVE' ha mostrado su versión de cómo ha vivido el momento con la médico madrileña: "No deja de ser curioso que el mismo dia que los ultras nos llaman Nazis, esta plataforma (grande y libre) siga alimentando el odio y la mentira contra RTVE. Ejemplo palmario, este vídeo. Es una merecida crítica a 'todos' los medios en general, no a RTVE. Por si había dudas", escribía Fortes.

No deja de ser curioso que el mismo dia que los ultras nos llaman Nazis, esta plataforma (grande y libre) siga alimentando el odio y la mentira contra RTVE. Ejemplo palmario, este vídeo. Es una merecida crítica a 'todos' los medios en general, no a RTVE. Por si había dudas�� https://t.co/n7oezceB1h — Xabier Fortes (@xabierfortes) April 3, 2020

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid también se ha hecho eco de esta noticia, y ha compartido el vídeo en las redes sociales donde además aseguran que: "Primero manipularon datos con el enfermero de Podemos. Luego con el concejal de Más Madrid. Pero no lo consiguieron con la médico del Hospital Santa Sofía. A esta PROFESIONAL seguro que no la vuelven a llamar más los de RTVE'.

