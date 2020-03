El secreto político del psicólogo de TVE que critica a Ayuso por la gestión del coronavirus

La cobertura que los medios de comunicación están haciendo de la crisis del coronavirus está siendo analizada por la sociedad de forma muy concienzuda. Y entre todos los medios, siempre destaca la visión que Televisión Española ofrece de unos determinados acontecimientos, pues como es sabido, se trata de una empresa pública. La última polémica que ha salpicado a TVE ha sido precisamente la conexión con un psicólogo muy crítico con la gestión de Díaz Ayuso.

¿Psicólogo o político?

El protagonista de esta historia se llama Javier Barbero. Ha participado en un programa especial del ente público en el que se analizaban los efectos del coronavirus en nuestro país. En concreto, su aparición en calidad de miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, ha sido bastante polémica por sus críticas a la presidenta ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso.

TVE lleva a un psicólogo a hablar del coronavirus, Javier Barbero, y este comienza a rajar de los recortes de la sanidad madrileña. A la televisión de todos se le ha olvidado decir que es concejal de Más Madrid.



Lo manipulan todo con descaro...

pic.twitter.com/9j0TM84IWt — ⚫️ Naranjito �� (@PedroOtamendi) March 31, 2020

En un vídeo que no ha tardado en viralizarse desde numerosas cuentas, se puede ver cómo desde TVE tan solo se hace referencia a Javier Barbero como psicólogo, omitiendo de esta forma su otra profesión. Javier es Concejal del Grupo Municipal Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Además es Portavoz de la Comisión Permanente Ordinaria de Portavoz, Seguridad y Emergencias o también Portavoz Adjunto de la Comisión Permanente Ordinaria de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Su labor como político es totalmente compatible con intervenciones televisivas puntuales en las que se valore su conocimiento profesional como psicólogo. El problema al que aluden muchos usuarios es que desde la Televisión que debería servir a todos los españoles no se haya revelado (al menos en ese fragmento) la doble profesión del experto entrevistado.

Ayuso, los recortes en Madrid y TVE

El conflicto entre la administración de Díaz Ayuso y la Televisión pública no es nuevo. Hace unos días, también en plena crisis del coronavirus con Madrid como epicentro de la pandemia en España, intervenía un candidato de Podemos para hablar sobre la sanidad y criticar de igual forma al gobierno autonómico que actualmente dirige el Partido Popular.

Vergonzosa manipulación d ⁦@rtve⁩ en Especial coronavirus. ⁦⁦@tve_tve⁩ recurre a este candidato de ⁦@PODEMOS⁩ ⁦@guillen_barrio⁩ para volver a cargar contra recortes sanidad CAM. ⁦@anablanco_tve⁩ ratifica después todo lo q dice este “enfermero” pic.twitter.com/nNERZpEr2E — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) March 12, 2020

Esto generó que la propia Díaz Ayuso interviniese al realizar las siguientes declaraciones: “Sorprendentemente, Televisión Española no ha entrevistado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ni tampoco al director del centro, lo que me lleva a pensar que la elección del testimonio no ha atendido a criterios periodísticos”, aseguró.

El miembro de Podemos que intervino entonces fue Guillén del Barrio, del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad. Tras su declaración, Isabel Díaz Ayuso no dudó en publicar el siguiente mensaje y pedir explicaciones a Rosa María Mateo.

Es lamentable que la televisión pública de todos los españoles, solo al servicio del gobierno, aproveche la mayor crisis sanitaria de la historia reciente para arremeter contra @comunidadmadrid.



No descansa ni para arrimar el hombro ahora que hay tantas vidas en peligro. pic.twitter.com/GEV84qEdaU — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 12, 2020

“Es lamentable que la televisión pública de todos los españoles, solo al servicio del gobierno, aproveche la mayor crisis sanitaria de la historia reciente para arremeter contra la Comunidad de Madrid. No descansa ni para arrimar el hombro ahora que hay tantas vidas en peligro”, concluía”.