Las duras acusaciones entre Negre y Fortes tras la última polémica de TVE: “Siempre al servicio del Gobierno"

Las redes sociales son hervidero estas últimas semanas. La situación social y sanitaria que está viviendo el país, añadido a la situación de confinamiento y desconcierto de cara al futuro provoca que los ánimos de muchas personas estén echando humo.

Es la sensación que han trasmitido dos periodistas después de un enganchón subido de tono a través de las redes sociales. Javier Negre, adjunto a la Dirección Audiovisual de Unidad Editorial y habitual tertuliano en diversos platós de televisión se hacía eco de la última polémica del ente público TVE, y señalaba directamente a un culpable, Xabier Fortes presentador de 'Los desayunos de TVE'.

La manipulación de la TVE que pagamos todos. No tienes vergüenza @xabierfortes . Puestos a desinformar, no seas tan descarado. https://t.co/HjBZjenByL — Javier Negre (@javiernegre10) March 31, 2020

El enganchón subido de tono entre Javier Negre y Xabier Fortes

"La manipulación de la TVE que pagamos todos. No tienes vergüenza Xabier Fortes", se podía leer en un tweet lanzado por el propio Javier Negre, donde adjuntaba el vídeo de la última polémica de RTVE, señalando claramente a Fortes. El presentador de 'Los desayunos de TVE', se sentía atacado y no dudaba en sacar la artillería pesada y los trapos sucios para contestar: "Lamento desmontar otra de tus mentiras. Desde esta semana estoy en otro programa, pero en fin, qué esperar de alguien con tu 'historial' judicial, condenado y multado por 'malas prácticas'. Es este otro de tus chantajes? Lo siento, pero de gente como tú solo temo el elogio", contestaba contundentemente Fortes.

Lamento desmontar otra de tus mentiras. Desde esta semana estoy en otro programa, pero en fin, qué esperar de alguien con tu 'historial' judicial, condenado y multado por 'malas prácticas'. Es este otro de tus chantajes? Lo siento, pero de gente como tú solo temo el elogio. https://t.co/JDLWinDBDG — Xabier Fortes (@xabierfortes) March 31, 2020

El periodista de TVE recordaba a Negre el episodio en el que el periodista de El Mundo y su medio fueron sentenciados a una multa de 30.000 euros a una mujer por "una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y la propia imagen" tras la publicación de una entrevista no autorizada el 21 de febrero de 2016.

A pesar del ataque de Fortes, Negre no se ha achantado, y le ha recordado que finalmente fue exonerado de esa sentencia, y ha continuado reprimiéndole los casos que se están dando en los últimos tiempos en el ente público: "Veo Xabier Fortes que no te has enterado de la comisión que me exoneró. De tu historial mejor no hablar. Siempre al servicio del Gobierno y aunque digas que no estás en ese programa solo hay que preguntarle a tus trabajadores quien manda en TVE. Tú", denunciaba el periodista de 'El Mundo'.

Veo @xabierfortes q no te has enterado de la comisión que me exoneró. De tu historial mejor no hablar. Siempre al servicio del Gobierno y aunque digas q no estás en ese programa solo hay que preguntarle a tus trabajadores quien manda en TVE. Tú. https://t.co/fmOlCPGQCQ — Javier Negre (@javiernegre10) March 31, 2020

Ya sin contestación del periodista de TVE, Negre continuaba echándole en cara los últimos movimientos que se han producido alrededor de los medios que se manejan desde RTVE, como una 'supuesta' purga de tertulianos vinculados con el centro-derecha, grupo donde se incluye el propio Javier: "Me puedes aclarar Xabier Fortes por qué echásteis a tantos contertulios constitucionalistas de TVE? Te lo digo yo. Para que los españoles que pagan tu televisión no se enteren de la verdad y ahora de la realidad del coronavirus", finalizaba el polémico tertuliano.

Me puedes aclarar @xabierfortes por qué echásteis a tantos contertulios constitucionalistas de @tve_tve? Te lo digo yo. Para que los españoles que pagan tu televisión no se enteren de la verdad y ahora de la realidad del coronavirus https://t.co/1uGIwKkVFr — Javier Negre (@javiernegre10) March 31, 2020

La última polémica de TVE, un experto de 'Más Madrid'

La última polémica que ha salpicado a TVE ha sido la conexión con un psicólogo muy crítico con la gestión de Díaz Ayuso. Se trata de Javier Barbero, en calidad de miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, ha sido bastante polémica por sus críticas a la presidenta ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso.

TVE lleva a un psicólogo a hablar del coronavirus, Javier Barbero, y este comienza a rajar de los recortes de la sanidad madrileña. A la televisión de todos se le ha olvidado decir que es concejal de Más Madrid.



Lo manipulan todo con descaro...

pic.twitter.com/9j0TM84IWt — ⚫️ Naranjito �� (@PedroOtamendi) March 31, 2020

TVE tan ha hecho referencia a Javier Barbero como psicólogo, omitiendo de esta forma su otra profesión. Javier es Concejal del Grupo Municipal Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Además es Portavoz de la Comisión Permanente Ordinaria de Portavoz, Seguridad y Emergencias o también Portavoz Adjunto de la Comisión Permanente Ordinaria de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Su labor como político es totalmente compatible con intervenciones televisivas puntuales en las que se valore su conocimiento profesional como psicólogo. El problema al que aluden muchos usuarios es que desde la Televisión que debería servir a todos los españoles no se haya revelado (al menos en ese fragmento) la doble profesión del experto entrevistado.

