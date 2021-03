Verónica Forqué pierde los nervios con un reportero de Telecinco después de que la pare la Policía

La actriz Verónica Forqué se ha hecho viral durante las últimas en redes sociales por la escena que ha protagonizado con un reportero del programa de Telecinco, 'Viva la vida', en el Aeropuerto de Madrid, donde quería coger un vuelo hacia Tenerife por motivos de trabajo.

Las restricciones provocadas por la pandemia, que desde hace un año nos ha cambiado a todos nuestra forma de vida, están afectando de lleno a la movilidad de personas, sobre todo a aquellas quieren cambiar de comunidad autónoma o incluso país. Este ha sido el caso de Verónica Forqué, que quería desplazarse hasta Canarias para poder interpretar su papel en la obra de teatro que la está llevando por diferentes puntos de nuestro país.

El problema se ha producido cuando la veterana actriz se ha dado cuenta de que no tenía el justificante necesario para poder embarcar, y por tanto no podía desplazarse, una situación que al final ha terminado bien, pero que ha provocado ciertas escenas de tensión en el aeropuerto, donde la Policía Nacional impedía a Forqué continuar con su viaje.

El caos de Verónica Forqué en el aeropuerto

En medio del caos provocado al no saber si podrían volar para estar con su público, un reportero de 'Viva la Vida' se quiso acercar a ella para saber qué era lo que estaba ocurriendo, algo que pareció no sentar nada bien a la artista: "No es el momento. Tú entiendes el español. Me pongo hasta aquí porque tengo muchos problemas con los billetes. Déjame en paz, no me molestes".

Instantes después, mientras el reportero estaba explicado lo que había sucedido, la artista regresa a escena para disculparse con el reportero y explicar lo que estaba sucediendo en realidad: "Ya se me ha pasado el mal humor. No tengo el papel para que me dejen volar, el señor agente, hay algunos muy monos, son muy tiesos nos vigilan para que no nos colemos. Voy a Tenerife con el teatro, trabajamos allí y necesitan el justificante. Lo tengo, pero lo he perdido y ahora estoy esperando que mi representante me lo mande".

Verónica Forqué me representa en todo momento. Y esto es una fantasía.pic.twitter.com/VPeJKFnsLY — Robert Calvo (@robert_calvo) March 20, 2021

Ante esta situación, Verónica Forqué ha esperado que su representante le mandase el justificante para poder embarcar, algo que sí ha ocurrido y por lo tanto la actriz podrá estar encima de las tablas en Tenerife junto a su público. Una situación a la que seguramente se haya enfrentado muchas personas en los últimos meses, ya que cualquier tipo de desplazamiento, por motivos médicos o laborales, deben ser justificados de la forma correcta para poder circular con normalidad.

Espera que hay parte 2 de Verónica Forqué. ���������� pic.twitter.com/ITDZd2Mh9z — ������������ �� (@Albert_Edero) March 21, 2021

