El comentario de Verónica Forqué en Telecinco sobre los socios nacionalistas de Sánchez

La actriz Verónica Forqué ha sido la invitada de este sábado en 'Sábado Deluxe', donde se ha sentado para charlar con Jorge Javier Vázquez y todo el elenco de colaboradores de Telecinco sobre algunos asuntos de su carrera y también otros de la actualidad política y social que atraviesa nuestro país.

En este sentido, Forqué se ha referido al papel de los nacionalismos en la sociedad actual, algo que es muy importante en la actualidad política de nuestro país, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez está sustentado por partidos nacionalistas e independentistas.

El recado de Verónica Forqué a los nacionalismos

Verónica Forqué ha reconocido que se siente "roja y republicana", pero no comparte los principios del nacionalismo. En referencia a la república, el colaborador del programa, Kiko Matamoros, ha entrado a comentar su opinión sobre el supuesto debate que existe en España entre Monarquía y República, sobre todo después de las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en el que se pregunta si durante el discurso de Navidad de Rey Felipe VI los españoles se preguntarían si se sienten monárquicos o republicanos.

En este sentido, Verónica Forqué se ha referido de la siguiente manera a los nacionalismos: "Los nacionalismos son reaccionarios al cien por cien. No hay nacionalismo progresista. El nacionalismo tiende a encerrarse. Lo nuestro, los que somos aquí. Eso es una mierda. El nacionalismo es reaccionario. Estamos para abrir fronteras. Habla catalán si te da la gana, pero habla un buen español también. Conozco mucha gente joven catalana que no sabe hablar español. No saben hablar porque no les han enseñado. Esto me parece un atraco".

Estas declaraciones se producen en un momento en el que los nacionalismos tiene un gran peso en el tablero político de nuestro país, ya que el Gobierno de coalición que conforman Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está apoyado por partidos como ERC y Bildu, que han sido piezas claves para poder sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

El papel del nacionalismo en el Gobierno de Sánchez

Estos apoyo en los se sustenta en la actualidad el consejo de Ministros han provocado muchas tensiones por los intereses independentistas y rupturistas con la Constitución con el Estado, algo que desde la oposición ha sido muy criticado por partidos como PP, Ciudadanos o Vox.

En este sentido, en las últimas semanas el papel protagonista de Bildu en el actual Gobierno ha sido portada de muchos informativos aperturas de diversos medios de comunicación, ya que el apoyo de Otegi a los PGE, dicho por ellos mismos, conllevan una serie de condiciones que deben ser cumplidas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

