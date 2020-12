Pilar Rahola entra en cólera contra Verónica Forqué por atacar al independentismo en Telecinco: "Progre"

Pilar Rahola ha sido muy crítica en las últimas horas con Verónica Forqué por sus palabras el pasado fin de semana en 'Sábado Deluxe' sobre el papel de los nacionalismos en la sociedad actual. En este sentido, Forqué explicó que no deben tener cabida porque "estamos para abrir fronteras", y también comentó que es necesario que exista libertad para que cada uno hable en la lengua o idioma que quiera.

Verónica Forqué, motivo del enfado de Rahola

Estas palabras parecen haber enfadado a Rahola, que ha publicado un vídeo atacando de forma directa a la actriz: "Hola, Verónica Forqué. Saludos desde Cataluña. Mira, una puede ser una roja de manual, roja pata negra y cuando hablo del tema de Cataluña y el catalán le sale la patita reaccionaria. Podrías, por favor dejar de parecer una estúpida ignorante. Ya está bien. Qué es eso de que si quieren hablar catalán que lo hablen, como si fuese una cosa o una manía que nos da por aquí. Ya está bien de esa progresía reaccionaria que cuando habla de Cataluña parece militante de Vox.

Elegancia, inteligencia, verdad, tolerancia, pluralismo, historia, humanidad, comprensión.

Nada de esto vas a encontrar en este vídeo de Pilar Rahola.

pic.twitter.com/IRTshRwT3l — Francisco Sierra (@fsierra) December 28, 2020

En este sentido, Rahola ha continuado atacando la postura de Forqué el pasado sábado: "Ya está bien de imbecilidades. Las personas inteligentes, y tú lo eres, cuando hablan de Cataluña se vuelven imbéciles. Pero, por favor, dejarnos de una vez en paz. Hartos nos tenéis los progres de manual rojo y republicano cuando no os convertís en auténticos militantes de Vox. ¡Anda ya! Saludos desde Cataluña".

La actriz Verónica Forqué ha sido la invitada de este sábado en 'Sábado Deluxe', donde se ha sentado para charlar con Jorge Javier Vázquez y todo el elenco de colaboradores de Telecinco sobre algunos asuntos de su carrera y también otros de la actualidad política y social que atraviesa nuestro país. En este sentido, Forqué se ha referido al papel de los nacionalismos en la sociedad actual, algo que es muy importante en la actualidad política de nuestro país, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez está sustentado por partidos nacionalistas e independentistas.

El recado de Verónica Forqué a los nacionalismos

Verónica Forqué ha reconocido que se siente "roja y republicana", pero no comparte los principios del nacionalismo. En referencia a la república, el colaborador del programa, Kiko Matamoros, ha entrado a comentar su opinión sobre el supuesto debate que existe en España entre Monarquía y República, sobre todo después de las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en el que se pregunta si durante el discurso de Navidad de Rey Felipe VI los españoles se preguntarían si se sienten monárquicos o republicanos.

En esta dirección, Verónica Forqué se ha referido de la siguiente manera a los nacionalismos: "Los nacionalismos son reaccionarios al cien por cien. No hay nacionalismo progresista. El nacionalismo tiende a encerrarse. Lo nuestro, los que somos aquí. Eso es una mierda. El nacionalismo es reaccionario. Estamos para abrir fronteras. Habla catalán si te da la gana, pero habla un buen español también. Conozco mucha gente joven catalana que no sabe hablar español. No saben hablar porque no les han enseñado. Esto me parece un atraco".

