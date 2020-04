'Supervivientes': Antonio Pavón ataca a Rocío Flores tras su salida: "Hace cosas detrás de las cámaras"

Antonio Pavón ha sido el último en abandonar 'Supervivientes', y no lo hacía por que el público así lo decidiese no. El torero malagueño tenía que decir adiós al reality de Mediaset por problemas de salud. Pavón sufrió una lesión durante una de las pruebas y tuvo que abandonar la isla para ser observado por los médicos, finalmente estos decidieron que debía abandonar el concurso. El superviviente quiso quedarse bajo su responsabilidad, pero el programa se lo impidió aunque le invitó a formar parte de la próxima edición de 'Supervivientes'.

En la última gala del concurso, Jordi González ha conectado con Pavón para saber cómo se encuentra y como ha vivido su concurso. Siguiendo con estas preguntas, el torero ha hablado de su relación con Ana María Aldón y con Rocío Flores.

¡Hablamos con Antonio Pavón tras su salida de la isla por recomendación médica! https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras7 pic.twitter.com/qBhgd3GXf3 — Supervivientes (@Supervivientes) April 5, 2020

La verdad sobre Ana María Aldón y Rocío Flores

Pavón ha podido hacer un repaso a todas las polémicas que ha protagonizado en su paso por el concurso, sobretodo con José Antonio Avilés y Rocío Flores. También ha escuchado que su relación con Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, ha sido tachada por mucho como algo más que una amistad: "Ya estoy más contento, me están tratando muy bien. Echo de menos a mis compañeros en la isla", afirmaba.

Además, ha aprovechado su intervención para criticar duramente el comportamiento de Rocío Flores en el concurso. Para Pavón, la hija de Antonio David Flores es una maleducada que habla todo el rato detrás de cámaras.

En este sentido ha preferido no indagar en su relación con Aldón y ha decidido atacar duramente el comportamiento de la nieta de Rocío Jurado durante el concurso, algo de lo que Ana María también se habría dado cuenta: "Es una persona excelente, muy justa y no se va a inclinar a un sitio u otro a no ser que vea algo injusto. Ella no tiene por qué pelearse porque yo siempre la he tratado como un caballero. También ha visto que Rocío, que es una niña mimada y muy maleducada, hace cosas detrás de las cámaras", añadió. "Pone gestos de desprecio y hace comentarios de muy mal gusto. Luego se hace la víctima y llama a Ana María. A Ana María que la deje tranquila que no es la defensora del mundo", decía atancando muy duramente a la hija de Antonio David.

La increíble pérdida de peso de Antonio Pavón

Como es costumbre con los concursanetes que abandonan el concurso, Jordi González dejó que el torero fuese descubriendo su nuevo aspecto ante el espejo después de varias semanas de concurso y le comunicó que había perdido hasta 10 kilos y medio: "Madre mía me parezco a Camarón de la Isla, con el pelo y las barbas. Pesaba casi 80 kilos y ahora mira qué cinturita se me ha quedado. Me puse los pantalones que me quedaban apretados y me quedaban gigantes", confesaba emocionado y sorprendido.

