Rocío Flores aclara cualquier polémica con Ana María Aldón y desvela más detalles de la relación con su madre

'Supervivientes' continúa creciendo con su edición 2020, las tramas van cogiendo ritmo, y cada vez los enfrentamientos y las polémicas entre concursantes van cogiendo temperatura.

Esta cuarta gala de 'Supervivientes' supuso la eliminación de Alejandro Reyes y de Ana María Aldón, que viajaban junto a Yiya, Vicky Larraz y Antonio Pavón a Playa Desvalida. Finalmente el hijo de Ivonne Reyes decía adiós al concurso.

También vivíamos unos cambios de rangos en la isla hondureña. Barranco pasaba ser el privilegiado mientras Elena, Rocío Flores y José Antonio Avilés volvían a repetir en los siervos junto a Ivana y Fani. Por el lado de los mortales, Hugo Sierra, Ferre, Jorge, Nyno Vargas y Cristian Suescum formaban parte de este grupo. Tras las nominaciones serán Ivana, Fani, Hugo Sierra y Cristian Suescum serán los que se juegen su continuidad junto a sus compañeros en el concurso.

Pero si por encima de todo hay un nombre en esta edición de 'Supervivientes', cuyas tramas están por encima de las galas o de la participación de algunos de sus compañeros, esa es Rocío Flores.

Rocío Flores, indiscutible protagonista de 'Supervivientes'

Rocío Flores y Ana María Aldón por fin hablan de su relación

Ya nos habían mostrado la fuerte discusión que la hija de Antonio David había mantenido con Fani, después de unos comentarios a la espalda de la exconcursante de 'La isla de la tentaciones'. Entre declaraciones cruzadas donde se echaban en cara quien gana más dinero en la isla o por qué está cada una en el concurso, finalmente lo dejaron en una conversación pendiente. Tiempo no les faltará durante esta semana ya que el público votaba para que ambas pasasen la semana atadas la una a la otra.

Después de esta polémica, llegaba el primer momento en la noche de 'romper' a Rocío. Mucho se ha hablado de la relación que mantiene la hija de Antonio David con la mujer de Ortega Cano, 'su abuelastra' por así decirlo. Muchos acusaban a Ana María de no estar defendiendo lo que debería a la que se supone que es parte de su familia.

"Quiero que le digas a Rocío que si no he estado a la altura en todos los momentos que me hubiera gustado, que me pidiera ayuda y si no lo he hecho así quiero pedirle disculpas", confesaba Aldón a Ferre durante la semana par que transmitiese su mensaje a Rocío. "No he querido meterme en ningún momento en su concurso ni cobrar un protagonismo que no me pertenezca".

Jorge Javier aprovechó este momento para volver a vivirlo durante la gala:"¿Te cuestionas tu comportamiento con Rocío?", preguntaba el presentador ante una Ana María contrariada: "No, yo tenía claro que cada una iba a hacer su concurso. Yo no vengo aquí de madrastra ni de nada. Yo le dije: 'si tú me necesitas, aquí estoy'", respondía Aldón con total seguridad.

Momento de preguntar a la otra protagonista. "¿Te ha fallado?", preguntaba Jorge Javier a Rocío. "Quizás, por mi forma de ser, si ella se hubiera visto en esas situaciones, yo habría saltado. Yo siempre he dicho que su decisión era muy respetable", respondía la joven quitándole hierro al asunto y responsabilidad a la mujer de Ortega Cano.

Para Jorge Javier no era suficiente: "¿Has echado de menos a Ana María?, preguntaba buscando una respuesta que alimentara su hambre de polémica. "En muchas ocasiones. Pero tampoco quiero que piense que quiero que ella me defienda. Respeto completamente su decisión". Finalmente, y para su redención Ana María Aldón finalizaba con una sentencia y buscando perdón: "Si le he fallado, lo siento mucho", termianaba antes de que se anunciase su eliminación.

La confesión de Rocío Flores sobre su relación con su madre

Con Ana María Aldón en Playa Desvalida, y con una Rocío ya afectada emocionalmente, llegaba el momento que el programa llevaba cebando durante toda la noche, un vídeo donde la hija de Antonio David Flores aparecía hablando de la relación con su madre.

En el vídeo se veía a Rocío hablando con Elena. Esta última le decía que no estaba de acuerdo con todo lo que había hecho en televisión Antonio David Flores y que se posicionaba más al lado de Rocío Carrasco, madre de la 'superviviente': "A mí tu madre me cae bien. Hay cosas que tu padre ha contado que no me han gustado nada. Os hacía un flaco favor a ti y a tu hermano contando que tu hermano se puso malo".

Ante estas declaraciones Rocío Flores no podía callarse y comentaba que: "Si todas las personas que pensáis así hubieseis vivido el calvario que nosotros hemos vivido, te garantizo que no tendríais esa opinión", defendía Rocío a su padre y todo lo que ha hecho desde que se divorciase de la hija de Rocío Jurado: "Es una persona que antes de llegar a hablar de lo que ha hablado en televisión, ha utilizado otros medios para resolver otras muchas cosas relacionadas con sus hijos".

Rocío se rompe hablando de su padre: "Mi padre antes de hablar en televisión ha hecho muchas cosas" https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala4 pic.twitter.com/wKITcRxoQQ — Supervivientes (@Supervivientes) March 13, 2020

Entre lágrimas la joven continuaba justificando todo lo que ha hecho Antonio David y también el por qué del estado de la relación con su madre: "Más que nosotros dos, no ha sufrido nadie. Y hemos perdido tanto él como yo, en una guerra que no nos pertenece. Cuando tenía ocho o nueve años, me tuve que hacer responsable de cosas que no me correspondían, y no era por parte de mi padre".

También aprovechaba Rocío para limpiar la imagen de su padre en esta 'guerra' que mantienen el exguardia civil y la hija de 'la más grande': "En casa de mi padre jamás se ha hablado mal de mi madre, jamás. Nunca, ni haciendo lo que ha hecho y poniéndonos en la peor situación que hayamos podido vivir durante tres años y pico. ¿Tú sabes los años que hemos pasado en mi casa por una demanda que no correspondía?", decía haciendo una clara referencia a todo lo que su madre ha hecho durante todos estos años.

Finalmente, Flores hacía una declaración de amor y de orgullo a su padre, agradeciéndole la persona que es hoy en día: "Doy la vida por mi padre, porque él la ha dado por mí. Si no fuese por él yo no sería la persona que soy y no valoraría las cosas como las valoro ni tendría los valores que tengo. Me fui con el que menos dinero tenía y con el que más estricto era. Estoy muy orgullosa del padre que tengo".

Rocío Flores, a su padre: "Dile que le quiero mucho y que le echo mucho de menos" https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala4 pic.twitter.com/GX3CgJ0Q4M — Supervivientes (@Supervivientes) March 13, 2020

