Antonio Pavón, lejos de 'Supervivientes' tras una lesión: "No se puede incorporar al concurso"

Carlos Sobera, regresó como cada martes a su cita con 'Supervivientes: Tierra de nadie', un programa que estaría marcado por el encuentro de los dos grupos de concursantes, dejando reencuentros de lo más variopintos, desde los más pacíficos como el de Elena Rodríguez con Hugo Sierra, a los más conflictivos como el de Yiya y Rocío Flores, que provocó un ataque de ansiedad en la nieta de Rocío Jurado.

Lejos de la dinámica habitual del programa, Carlos Sobera tenía guardada una sorpresa nada agradable al principio del programa. Un sorpresa que nadie conocía y que tenía que ver con el estado de salud de Antonio Pavón después del desarrollo de la última prueba del concurso que dejó lastimados a varios de los participantes.

Antonio Pavón, desalojado de la isla de 'Supervivientes' por una lesión

El malagueño era uno de los concursantes atendidos por los servicios médicos después de la dura prueba de recompensa de 'El Debate'. Según ha podido informar Carlos Sobera a sus compañeros de Playa Desvalida, Pavón tuvo que ser desalojado de la isla tras el juego de recompensa: "Está siendo observado por el equipo médico, que le está haciendo las pruebas pertinentes para valorar sus dolencias. Sigue exactamente en las mismas condiciones que vosotros, en cuanto a aseo y comida, pero de momento no se puede reincorporar a la aventura", decía mientras sus compañeros mandaban mensajes de recuperación y Carlos Sobera afirmaba que él iba a seguir información sobre la situación del torero.

Además de tranquilizar a los concursantes el propio Carlos quiso tranquilizar a la familia de Pavón: "Yo seguiré informando de su estado y quiero dejar claro, sobre todo a sus familiares, que está perfectamente dentro de la observación y en las mejores manos", decía en tono tranquilizador.

Ya el domingo, en la propia isla, los servicios médicos del programa, informaban que se podía tratar de una hernia, algo que dejó tocado al torero malagueño que mostraba su deseo de continuar en el concurso. Una continuidad que se verá confirmada o no en los próximos días con los resultados de los estudios médicos.

Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, y uno de los apoyos fundamentales de Pavón en el concurso, deseo pronta recuperación y vuelta, además se ofreció a hacer lo que haga falta para que el concursante no tenga que hacer muchos esfuerzos: "Me di cuenta de que era una hernia porque mi marido y mi hijo lo han tenido. No va a poder hacer esfuerzo. Yo le voy a dar aliento para que se quede aquí y nosotros le ayudaremos a hacer las cosas. No hace falta que haga tanto esfuerzo", confesaba ante las cámaras de 'Supervivientes'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La prueba más dura para los concursantes de 'Supervivientes; gritos e intervenciones de los médicos

Los concursantes de Supervivientes animan a los espectadores a quedarse en casa

El equipo de Supervivientes, entre los casi 300 españoles que buscan salir de Honduras