La dura confesión de Ana María Aldón sobre su matrimonio con Ortega Cano: "Estuve a punto de no sobrevivir"

La gala 6 de 'Supervivientes' volvió para el disfrute de sus fans. Una gala que supuso la reagrupación de los concursantes. Ya no habrá clases, y solo habrá dos playas; en la que están los que no han sido eliminados, todos en el mismo grupo con un líder, y lo que están en Playa Desvalida y sobreviven a la expulsión definitiva del concurso.

No fue una gala que dejase grandes titulares, lo más destacable volvió a ser el ya 'pesado' enfrentamiento entre Sofía Suescum y Gloria Camila, con ambas echándose en cara cosas del pasado. Mientras tanto en la isla, lo más destacable fue el enfrentamiento entre Fani y Rocío Flores con Jorge y Ferre, por un supuesto robo de arroz que los vídeos del programa demostraron que no habían sucedido.

Dentro de la dinámica del concurso, como ya hemos dicho, los concursantes ahora están agrupados, y tanto 'desvalidos' como 'mortales', tuvieron que cambiar de playas a toda prisa, teniendo que recoger sus cosas en un par de minutos.

En el apartado de expulsiones, vivimos como Cristian después de varias nominaciones salvadas, y Nyno, eran enviados a 'Playa Desvalida', salvándose así Ferre por el apoyo del público. Finalmente, Cristian Suescum también era elegido para abandonar el concurso finalmente.

En la prueba de esta semana, pudimos ver un clásico del reality, la prueba de la apnea. Una prueba donde el que más aguantara debajo del agua se convertiría en el líder durante toda la semana. El ganador resulto ser, nuevamente, Albert Barranco que aguantó debajo del agua durante más de 3 minutos. Del líder, pasamos a los nominados, que esta semana serán Ferre y Fani.

Todo ello, en una gala, donde lo que más destacó fueron las confesiones de Ana María Aldón sobre su matrimonio con José Ortega Cano.

La dura confesión de Ana María Aldón sobre su matrimonio con Ortega Cano

Los largos días en Cayos Cochinos dan para mucho ya que no hay muchas más actividades más allá de conseguir alimento. Es por eso que las conversaciones entre los concursantes de en muchos casos confesiones de los más interesantes para el público. Es el caso de Ana María Aldón, la mujer de Ortega Cano, que tuvo un ataque de sinceridad y confesó varios detalles ocultos sobre su matrimonio.

El primero de ellos, es llamativo, ya que durante una conversación de playa, la diseñadora gaditana confesaba de quien tiene un cuadro en su habitación de matrimonio: "Ortega Cano tiene una foto de Rocío (Flores), con Rocío Carrasco, una foto que tengo yo aquí metía", decía señalándose a la cabeza.

"Es muy entrañable para mí, y yo veo esa madre y esa hija y... Además está pintanda al carboncillo, tiene muchos cuadros de ella, la pintaba muy bien. Está al lado de la cama, la cama grande de matrimonio donde dormimos, ahí la tenemos, yo la tengo aquí metía", confesaba para la sorpresa de sus compañeros.

Pero quizás la confesión más dura, la realizo mientras buscaban leña para el fuego, Ana María comenzó hablando de su hijo, y de como se parece a su padre, y terminó por encolerizarse recordando todo lo que se dijo de ella al principio de la relación:"Jordi (González), me ha preguntado que si tuviera que visitarme alguien que si me gustaría que fuese mi marido, ¿no? No, yo no quiero que venga aquí mi marido. Mi hijo es como el padre, igualito al padre. Con los pies de mi marido, la cabeza de mi marido, su cuello. Los ves a los dos andando por detrás y dices mira que cosa. Los dos iguales de cabeza, de corazón, de todo", contaba sobre el parecido de su hijo y su padre.

Pero la revelación más importante fue contar a Yiya todo lo que sintió por los calificativos que sufrió al principo de su relación con el torero: "Por si alguien tuvo duda alguna vez, que se j..., es algo que no voy a olvidar en la vida. Tengo las caras de las personas grabadas en la memoria. Eso algún día lo resolveré yo personalmente", decía en un tono que cada vez subía más. "A mi no me ha pedido disculpas nadie. Y me han lapidado, ¿eh?", seguí confesando.

"¿Puedes entender que alguien en su día pudiera entender que tú eras un 'trepa'?, preguntaba Yiya. "No, porque no me conocieran, me tenían que lapidar primero. Yo estuve a punto de no sobrevivir, y eso no es justo. Y lo más denigrante que hay para una mujer, no hay una cosa peor, eso te puede hundir para el resto de la vida", terminaba por contar Ana María visiblemente afectada por todo lo que vivió

Ana María Aldón y Ortega Cano se conocieron en 2012 y se casaron en 2018Agencias

El secreto de 'belleza' de José Ortega Cano

También durante una conversación de playa, Ana María desveló algo que sus compañeros no esperaban. Una confesión mientras los participantes hablaban de retoques estéticos: "Nada, mi marido no se ha nada en la cara, NA-DA", decía para sorpresa de sus compañeros.

"No se ha hecho nada en la cara, me lo dicen pero yo insisto, que no se ha operado la cara, que soy su mujer, ¿quién lo va a saber mejor que yo?", continuaba diciendo para desvelar cualquier duda sobre lo que su marido se ha podido hacer en la cara durante los últimos años.

A pesar de esta confesión, Aldón si confirmo que el diestro se cuida mucho la piel, sobre todo, con un gran uso de cremas: "Lo único que hace es ponerse mucha crema".

