Sale a la luz lo que no se vio del despido de Antonio Canales de 'Sálvame': "Desmayo en el plató"

En la tarde el miércoles, 'Sálvame' despedía en directo a uno de sus colaboradores, Antonio Canales. Un momento de mucha tensión, especialmente para la encargada de comunicar la noticia, la presentadora, Carlota Corredera.Sin embargo, desde Telecinco han guardado algunas imágenes y declaraciones que no se vieron para emitirlas un día después.

Las dudas comenzaban a sobrevolar entre algunos de los colaboradores más señalados durante los últimos días como Kiko Hernández, Kiko Jiménez, Gema López, Chelo García Cortés, Laura Fa o Antonio Canales. “Que desagradable es esto”, se le llegó a escuchar a Gema López y Chelo García-Cortés.

Mientras, una voz en off en un vídeo añadía más tensión a la situación. "En Sálvame exigimos a nuestros colaboradores que den el 100% y por eso no podemos permitirnos tener en plantilla a colaboradores que no aporten nada. Por ello por primera vez en la historia de ‘Sálvame’ comunicaremos la no renovación del contrato de uno de los colaboradores. Uno de ellos no ha estado a la altura de un programa como este y tendrá que decir adiós a su silla", decía.





Cerca de la siete de la tarde, Corredera era la encargada de dar el nombre definitivo, Antonio Canales, al que no se le renovará el contrato. "Me da penita", declaró la presentadora. Sin embargo, Canales le restaba importancia, asegurando que comienza "pronto en otra productora de Mediaset", al mismo tiempo que lanzaba un dardo al programa, asegurando que tenía que "reinventarse" para que no se vaya a pique.



Este jueves, 'Sálvame' arrancaba con un vídeo subtitulado en el que se escuchaban multitud de declaraciones que había hecho Canales durante la publicidad del programa el día de su despido y las conversaciones que había tenido en los pasillos con algunos de sus compañeros.

CARLOTA: "Lo único que no hizo ayer Canales fue autocrítica" #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 19, 2021





Antonio Canales no se muerde la lengua tras su despido de 'Sálvame'

Por un lado justificaba su trabajo en el programa, mientras que volvía a incidir en el cambio que, a su parecer, necesita el programa "He intentado estar a la altura, demasiado me he mantenido firme, quizás otra persona se pone a llorar. Es lo que le he dicho al programa y a vosotros que sois los conductores, creo que hace falta un cambio al programa. He hablado de los que organizan, el que quiera peces que se moje el culo. Hace falta un cambio al programa y no se trata de los colaboradores, sino de las formas", eran sus palabras.

Poco después, aseguraba que había sido "una tarde muy difícil" y contaba como había vivido el momento del despido. "Había que encajarlo bien, tengo pena de que no se haya hecho en privado, no la he liado he hablado con mucha claridad. Mi perfil está en otro lugar, he aguantado demasiado aquí, 80 días, esto no es tan fácil, mi destino no era quedarme aquí", reconocía Canales.

Unas declaraciones en las que también había hueco para la autocrítica. "Quizás me he acomodado y he pensado que me iba a quedar para siempre, pero lo que me da pena es no haber aprendido un poco más de vosotros, me gustaría tener un espacio el día de mañana y conocer la televisión como vosotros", reconocía ante algunos de sus excompañeros.

Pero sin duda, lo más sorprendente era la actitud déspota que mostraba Canales en una parte de la conversación, en la que reconocía incluso haber estado a punto de montar una escena propia de una actuación teatral. "Yo ahora me hago el desmayado, ya me han dado antes un paracetamol, esto lo puedo hacer que para algo soy actor. Yo ahora monto el escándalo y me desmayo en el plató y me voy para casa con el chófer antes", afirmaba sin titubear.