Manolo Lama sentencia el debate en el Real Madrid entre Mbappé y Gonzalo: "Mbappé es titular indiscutible, y a lo mejor al que hay que sacar es a otro"

En El Partidazo de COPE de este martes volvió a salir el debate que hay montado en torno a la delantera del Real Madrid provocada por el buen rendimiento de Gonzalo en ausencia de Kylian Mbappé.

Y volvió a ser objeto de discusión tras confirmarse que el delantero francés se verá obligado a quedarse en Madrid para seguir trabajando de su lesión de rodilla por la que aún estará algunos días más de baja.

Queda por verse si se confirma la mejoría de un jugador que parece resucitado por Xabi Alonso como es Rodrygo, y ver qué sucede con Vinicius, cuestionado por su bajo rendimiento en la presente temporada.

Durante un momento de la tertulia, Manolo Lama quiso precisar que, bajo su punto de vista, Mbappé es "titular indiscutible" en el Real Madrid. Y que, si se trata de recomponer el once, "a lo mejor, al que hay que sacar es a otro que no sea Mbappé. El problema no es Mbappé".

Ese otro puede ser Gonzalo, puede ser Rodrygo o puede ser Vinicius, para el periodista. La decisión no es fácil porque, como indicó después Miguel Ángel Díaz, periodista que cubre la información del Real Madrid en la Cadena COPE, "ahora Rodrygo no para de correr por la derecha, Camavinga ocupa mucho más campo que Güler en el doble pivote, Bellingham tapa la banda izquierda, Gonzalo no deja de correr..."

Hay otros factores, por lo tanto, que le pueden complicar la decisión al entrenador Xabi Alonso, aunque para Lama, "jugar al fútbol, siguen jugando mal" los jugadores del Real Madrid, "pero ahora tienen una cosa más: el equipo está más equilibrado", finalizaba su reflexión.