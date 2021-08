La dura advertencia de un colaborador de 'Sálvame' al ser despedido en directo: “Renovarse o morir”

La televisión, como no puede ser de otra manera, no puede vivir de espaldas a los números. Las audiencias suelen suponer un quebradero de cabeza para los directores de los espacios tanto en televisión como en radio. Un pobre registro puede ser el origen de una profunda crisis que requerirá de algún que otro parche, cuanto menos.

Una situación parecida es la que está viviendo Mediaset con uno de sus programas insignia. Y es que tras el 'sorpasso' que ha protagonizado durante los últimos días 'Tierra amarga', una superproducción turca que cuenta la historia de amor con un destino trágico que se emite de lunes a viernes a las 17.30 horas en Antena 3, el programa de Telecinco ha encendido todas sus alarmas.

El programa ha captado la señal de la audiencia y se ha puesto a trabajar para evitar la sangría de fieles telespectadores para así evitar la perdida del liderazgo en las tardes de la televisión española y que ostentaban de forma habitual.

De este modo, Carlota Corredera, presentadora del programa, ha anunciado durante un momento del espacio lo que todo el mundo estaba esperando: “Nos hemos comprometido con el público a anunciar que un colaborador perdería su silla. El compromiso con los espectadores era a las 18:30 y son las 18:37”, dijo en ese momento. Un colaborador que enteraría en directo y que su contrato no sería renovado iba a enterarse al mismo tiempo que todos sus compañeros y televidentes.

“Que desagradable es esto”



Las dudas comenzaban a sobrevolar entre algunos de los colaboradores más señalados durante los últimos días. Kiko Hernández, Kiko Jiménez, Gema López, Chelo García Cortés, Laura Fa o Antonio Canales. “Que desagradable es esto”, se le llegó a escuchar a Gema López y Chelo García-Cortés.

“En Sálvame exigimos a nuestros colaboradores que den el 100% y por eso no podemos permitirnos tener en plantilla a colaboradores que no aporten nada. Por ello por primera vez en la historia de ‘Sálvame’ comunicaremos la no renovación del contrato de uno de los colaboradores. Uno de ellos no ha estado a la altura de un programa como este y tendrá que decir adiós a su silla”, anunciaba una voz en off durante un vídeo mientras la tensión se palpaba en el ambiente.





Antonio Canales, el elegido: despedido de ‘Sálvame’



Cerca de las siete de la tarde, Carlota Corredera anunciaba definitivamente que la persona a la que no se le renovará el contrato sería Antonio Canales. “Me da penita”, declaró la presentadora. “Para mi no es desagradable. Mañana bailo en Jerez. Yo no soy periodista y comienzo pronto en otra productora de Mediaset, donde no me quieren es porque no me merecen”, contestaba el bailaor, ya excolaborador de 'Sálvame'.

Comenzaba entonces un auténtico enfrentamiento verbal contra la dirección del programa y 'La fábrica de la tele': “No estamos en época de buenas audiencias para el programa. Las estadísticas de Mediaset dejan mucho que desear”, arguyó.

antonio canales: no estoy enfadado por mi despido



antonio canales dos segundos después: pic.twitter.com/M9ov4TMf2b — peri (@T5Comento) August 18, 2021





“Renovar o morir”

“Hay que reinventarse, hay que renovar o morirse. No cansar a la audiencia más. Se va ‘Sálvame’ a pique. Lo que tenéis que hacer es reinventarse y darle un poquito de savia al programa porque la estáis perdiendo. No estoy diciendo nada que sea mentira. Es el peor verano de la historia de ‘Sálvame’, dejar de jugar con la pelota, cuando una noticia se agota y seguís con ella termináis agotando a la audiencia”, ha denunciado Canales sin pelos en la lengua.