Risto Mejide interrumpe el programa, harto de la última campaña de marketing de Sánchez: "Llama la atención"

El presentador y director de 'Todo es mentira', Risto Mejide, ha aprovechado la comparecencia que ha hecho este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar públicamente un golpe en la mesa y denunciar el error de cálculo que ha hecho el líder del Ejecutivo.

Un error que no ha sido comentado, pero que en cambio Mejide sí que ha querido dedicarle cierto tiempo dentro del programa que presenta de lunes a viernes por las tardes.





El fin del estado de alarma en mayo

Sánchez ha convocado este martes un Consejo de Ministros extraordinario para dar a conocer al resto del Gobierno los planes de vacunación que comenzaba a manejar el Ministerio de Sanidad, después de que este lunes llegasen a nuestro país una remesa de más de un millón de vacunas de la farmacéutica Pfizer, tónica que salvo sorpresa se va a mantener durante las semanas posteriores.

De este hecho, y de los nuevos plazos de vacunación en los que trabaja Sanidad, ha querido informar públicamente el propio Sánchez en una rueda de prensa que sí ha admitido preguntas por parte de los periodistas. Precisamente, en una de las respuestas a una periodista, el líder del Ejecutivo y secretario general del PSOE ha explicado que su Gabinete no prevé ampliar de nuevo el estado de alarma que lleva instaurado en nuestro país hace más de cuatro meses.









El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, ha explicado hoy las previsiones de vacunación frente al #COVID19 para los próximos meses en España.



El ritmo se acelerará en abril

Objetivo: que el 70% de la población esté inmunizada a finales de agostohttps://t.co/wfIlftnbtMpic.twitter.com/oG7D9PnRdq — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 6, 2021





De facto, la caída de esta medida supondría la caída de los cierres perimetrales así como el toque de queda a las 23 horas de la noche.

El error de cálculo que ha denunciado Risto Mejide

Sin embargo, no todo en la comparecencia de Sánchez han sido aplausos. Las sombras y luces que sus palabras han dejado ha hecho que, una vez digeridos, hayan comenzado a hacerse los primeros análisis informativos. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Risto Mejide, presentador de 'Todo es Mentira' de Cuatro.

“Nos llama mucho la atención que, en un día como hoy, un día en el que vemos que la incidencia acumulada sube, que la presión hospitalaria se incrementa, con 400.000 desempleados más que hace un año, 900.000 personas en ERTE, 500.000 autónomos sin actividad…”, ha arrancado afirmando el presentador.

“En medio de todo esto, sale el presidente del Gobierno para decirnos que no se van a cumplir los plazos de vacunación que nos había prometido el propio Gobierno. La fecha que nos habían dado para tener vacunados al 70% de la población no era finales de agosto… y no solo eso, Pedro Sánchez ha salido para transmitir toda la confianza en vacunas como la de AstraZeneca, justo hoy que la Agencia Europea del Medicamente la ha relacionado directamente con los trombos… y mientras, la nave va”, ha denunciado.





Y es que, tal y como ha dicho el presidente del Gobierno, el plazo más verosímil que maneja el Ejecutivo es que la inmunidad de rebaño — lo que implica vacunar al menos al 70% de la población con la pauta completa— no se completará hasta finales de agosto y no a comienzos.

También te puede interesar

Iñaki Gabilondo llama a 'Todo es mentira' y Risto Mejide se ve obligado a rectificar en directo

Risto Mejide ficha a un ex político de Ciudadanos tras el rechazo de Toni Cantó: "Reinsertamos políticos"