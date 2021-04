Risto Mejide ficha a un ex político de Ciudadanos tras el rechazo de Toni Cantó: "Reinsertamos políticos"

Hace unas semanas, Toni Cantó anunció que dimitía de la ejecutiva Ciudadanos tras una reunión extraordinaria de la formación naranja. Cantó dejó así su puesto en la directiva y su escaño como diputado. A su salida de la sede del partido en Ventas, ignoró la preguntas de los medios de comunicación sobre si se marcharía a las filas del Partido Popular y se limitó a decir que se había puesto en contacto con su agente "para que le busquen un trabajo" de lo suyo, haciendo referencia a su carrera como actor.

A raíz de esto, Risto Mejide hizo una oferta a Cantó en directo y le dio la oportunidad de pasar a formar parte del equipo de colaboradores de 'Todo es mentira'. El entrevistado aceptó la petición del presentador. Sin embargo, poco después, se confirmó que fichaba por el PP, lo que indignó a Mejide:"Nos ha hecho creer que se incorporaría como colaborador, que estaría como analista. No es que nos haya traicionado, es que nos ha hecho la 13/14... Él tiene derecho a ocultar lo que le dé la gana, lo que no tiene derecho es a engañarnos".

Tras el rechazo de Cantó, ahora, el programa de Cuatro ha decidido fichar a otro ex político como tertuliano. Además, tiene cosas en común con otros colaboradores que han pasado por el espacio como Marcos de Quintos y Juan Carlos Girauta, dado que todos provenían de Ciudadanos. También coincide con Cristina Cifuentes, ya que ambos son ex presidentes de la Comunidad de Madrid.

Este lunes, tras su decisión de abandonar la política y así su puesto como consejero de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, Ángel Garridoha debutado como colaboradora en 'Todo es mentira'. Su estreno no pudo ser más acertado, ya que coincidió con la publicación de la encuesta del CIS sobre las elecciones del 4-M, lo que el ex político analizó con sus ahora compañeros.

"Cada encuesta lleva una intención. Unas lo que pretenden es no posicionar demasiado ventajosamente a su candidato entre comillas porque puede crear el efecto contrario. Las dos palabras son tensión y movilización, los dos bloques quieren tensionar y movilizar a los suyos", comenzaba diciendo Garrido. "¿Dónde han quedado los tiempos en los que una encuesta era para informar a los ciudadanos?", agregaba Mejide.

"¿En el caso de Ciudadanos a quién va a tensionar y a quién va movilizar?", preguntaba Antonio Castelo a Garrido. "Se trata de dar la impresión de que si no va a obtener diputados, es un voto en ese sentido inútil", contestaba el ex de Ciudadanos. "Me encanta que te conteste en serio", sentenciaba el conductor del espacio de Cuatro.

"Todo es mentira’ es un programa de reinserción de políticos en la sociedad", declaraba Castelo, haciendo referencia al nuevo fichaje. "Esta es la playa a la que vienen a desovar los ex-presidentes de la Comunidad de Madrid, dejan los huevos y emprenden un largo viaje y luego no se que les pasa", comentaba el colaborador entre risas.

Hoy me he estrenado como colaborador en @todoesmentiratv en @cuatro.

Muchas gracias a @ristomejide y el resto de compañer@s. No está nada mal darle también un toque de humor a la política �� pic.twitter.com/Gqu7Re0YgA — Ángel Garrido (@angelgarridog) April 5, 2021

Tras ponerse frente a la cámara como colaborador, después del programa, Garrido ha agradecido al equipo de Cuatro que confíe en él para formar parte del espacio. "Muchas gracias a Risto Mejide y al resto de compañeros. No está nada mal darle también un toque de humor a la política", afirmaba el ex político.