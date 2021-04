Iñaki Gabilondo llama a 'Todo es mentira' y Risto Mejide se ve obligado a rectificar en directo

Hace unos días, Iñaki Gabilondofue acusado de saltarse las restricciones de movilidad por el coronavirus, dado que fue visto bajando de un avión en Menorca. A raíz de esto fue muy criticado y su polémica fotografía llegó hasta 'Todo es mentira'. El programa de Cuatro comunicó que el periodista había sido uno de los rostros conocidos que se habían saltado las medidas en Semana Santa.

Sin embargo, a la vuelta de publicidad, Risto Mejide comunicó que, durante la pausa publicitaria, Gabilondo se había puesto en contacto con él para desmentir lo que estaban diciendo. "Os tengo que dar una información que será una buena noticia para muchos. Durante la publicidad, se ha puesto en contacto conmigo Iñaki Gabilondo", confirmó el presentador. "¡Toma!", exclamaban los colaboradores. "Sabía que tenía que haber un error Iñaki", decía muy aliviada Marta Flich.

"Nosotros que hemos dado esta información, que además hemos dado por buena porque, efectivamente, lo habíamos visto publicado en todas partes, no quiero pensar lo que habrá pasado él, y toda la gente como él, al no poder explicarse. Porque, directamente, sale una información sin ser completa", comenzó diciendo el presentador. "Así que toca rectificar y no solo nosotros, sino todos aquellos medios que han publicado esta noticia", aseguró Mejide.

El comunicado de Iñaki Gabilondo

Después de reconocer su error, el presentador de Cuatro se dispuso a leer el comunicado que le había enviado el periodista. "Me dice: 'Fuimos a Menorca con autorización de entrada el día 25 antes de que comenzara la Semana Santa y se cerrara la comunidad de Madrid. Regresamos el 31'", comenzó leyendo Mejide, dejando claro que todo había sido un malentendido.

"Y añade: 'pongo a tu disposición los billetes de ida y vuelta y la justificación del viaje", reconoció el publicista, demostrando así que Gabilondo le había mostrado los documentos para verficar su teoría. Estas palabras fueron muy aplaudidas por los colaboradores del programa, además de por Risto, quien quedó gratamente sorprendido. "Te juro que lo sabía. No me lo podía creer", declaró Flich.

"Así es como se desmontan bulos", concluyó Mejide. "Obviamente, agradecemos mucho la disposición de Iñaki Gabilondo y, obviamente, cotejaremos esa información porque, lógicamente lo hacemos con todo el mundo. Me parece impresionante. No quiero pensar lo que debe estar pasando desde que se publicó esta noticia. Todos los días que han pasado, las redes sociales... Con fin de desprestigiar y decir: 'mira este, que lecciones nos puede dar'", comentó Mejide.