Una presentadora de Telemadrid interrumpe a un policía por criticar a Podemos: “¿Hablas en tu nombre?”

La presentadora de 'Está Pasando', Inés Ballester, protagonizaba un curioso momento en Telemadrid cuando interrumpía a un policía en directo justo en el momento en el que este se lanzaba a criticar las palabras tanto de Podemos como de Echenique sobre los actos violentos esta semana. Concretamente, el portavoz de Jupol, Pablo Pérez, comentaba la actitud de algunos manifestantes tanto en Madrid como en Barcelona el pasado miércoles y señalaba directamente a la postura del portavoz de la formación morada: Pablo Echenique.

Y es que la voz del portavoz nacional del sindicato ha sido una de las más pronunciadas contra la postura del partido que conforma la coalición del Ejecutivo. Ya sea en 'Está Pasando' o en 'La Hora de la 1' de TVE, Jupol ha criticado la postura del portavoz de Podemos en Twitter ha llegado hasta un comunicado en el que avanzan posibles acciones legales. Concretamente, Echenique escribió en redes sociales un mensaje en el que, antes los actos violentos en Madrid y Barcelona contra la encarcelación de Hasel, aseguraba: “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol”.

Una presentadora de Telemadrid interrumpe a un policía

Por ello, este jueves en Telemadrid quisieron conocer la opinión del sindicato hablando con su portavoz nacional, Pablo Pérez: “creo que estuviste ayer en esa concentración de violencia y de cargas, ¿cómo lo viviste?”, preguntaba Inés Ballester, ante lo que el agente le corregía matizando que “no estuvo trabajando” pero que pudo “ver lo ocurrido”. “Y la verdad es que tenemos que defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos, está claro. Pero creo que el hecho de manifestarse como lo hicieron varios violentos pierde toda legitimidad en cualquier tipo de protesta”, criticaba el policía en la cadena pública madrileña.

“La libertad de expresión y el protestar, no por una sentencia, sino por varias, que hay que recordar que esta persona entra en prisión por el cúmulo de varias”, aclaraba el policía sobre las razones del encarcelamiento del rapero. En ese momento, el portavoz de Jupol arremetía contra Echenique y Podemos o, al menos, lo intentaba: “Y, sobre todo, el hecho de que una parte de un grupo parlamentario que está apoyando a quien gobierna...”

Pero la presentadora de Telemadrid no le dejaba continuar por esa vertiente de la respuesta, insistiendo en que quería conocer su opinión como agente. “Pablo, no sé si estás hablando en tu nombre o en nombre de Jupol, porque lo que te hemos preguntado era otra cosa”, frenaba Ballester entre los aspavientos de Cristina Almeida, colaboradora del programa. “A ver, te voy a preguntar, porque lo que te he preguntado es cómo lo viviste tú, y estamos interpretando otras cosas...” insistía la periodista, a la que ya había aclarado el agente que no se encontraba el miércoles en el lugar de los altercados.

¡Qué vergüenza de ⁦@telemadrid⁩ José Pablo Lopez ⁦@jonariz⁩ !. Cada vez os parecéis más a ⁦@rtve⁩ . En cuanto el portavoz policial ⁦@JupolNacional⁩ habla de ⁦@PODEMOS⁩ le corta ⁦@Ines_ballester⁩ x indicación de ⁦@Cristi_Meida⁩ . ¿Miedo? pic.twitter.com/0Ce2Dlrpnt — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) February 18, 2021

Estupor en la policía con Echenique

Ya esta semana desde Jupol anunciaron que han puesto en manos de su equipo jurídico "las declaraciones del dirigente de Podemos por si pudieran constituir algún tipo de delito”, como anunciaba el propio portavoz nacional. Un comunicado de esta organización calificaba el mensaje de apoyo “a los terroristas callejeros” de “inadmisible” y propio de “de un representante político absolutamente desnortado”.

Y es que el de Jupol no es el único sindicato que se pronunciaba contra el portavoz de Podemos. Desde Mossos Sap-Cepol, Inmaculada Vives pedía “por parte de toda la clase política en bloque una condena firme y rotunda de cualquier tipo de violencia”. Algo que no llegaba explícitamente esta semana por parte de la formación que dirige el vicepresidente segundo Pablo Iglesias.