Risto Mejide deja en 'fuera de juego' a Podemos al destapar su estrategia: "Hay que tenerlos muy..."

Risto Mejide, director y presentador del programa de Cuatro, 'Todo es mentira', ha querido responder este jueves a uno de los últimos mensajes de Unidas Podemos en Twitter, en el que atacan a los medios de comunicación, y directamente al programa del propio Risto, a raíz de las protestas contra la detención del rapero Pablo Hásel.

"Hace un rato nos decían en 'Todo es mentira' que menos tuitear y más presentar cambios en las leyes para que lo de Pablo Hasél no vuelva a pasar. Eso ya lo hicimos la semana pasada. Quizás deberíamos tuitear más para que la gente se entere, porque en la TVE es difícil", escribió Podemos en su cuenta de Twitter. Además han incluido un vídeo en el que una de las colaboradoras del programa se preguntaba: "¿Por qué no inician o reforman el Código penal para que lo que ha hecho Hasél no sea delito? Pregunto".

A continuación se inlcuyen unas declaraciones del presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, en las que asegura que "rapear no debería ser delito. Por esto esta mañana hemos registardo una propusta de ley para blindar la libertad de expresión y para terminar con los delitos de opinión".

Hace un rato nos decían en @todoesmentiratv que menos tuitear y más presentar cambios en las leyes para que lo de Pablo Hasél no vuelva a pasar.



Eso ya lo hicimos la semana pasada.



Quizás deberíamos tuitear más para que la gente se entere, porque en la TV, difícil. pic.twitter.com/tLyJn6Wwtw — PODEMOS (@PODEMOS) February 18, 2021

La crítica de Risto Mejide

El director y presentador de Cuatro 'Todo es mentira' ha querido responder a las palabras de Podemos, después de haber puesto en duda la integridad de los medios de comunicación. "Señalar a periodistas y a medios.Un partido que está en el Gobierno. Y luego exigir una democracia plena. Hay que tenermos muy gordos, pero mucho".

Señalar a periodistas y a medios. Un partido que está en el gobierno. Y luego exigir una democracia plena. Hay que tenerlos muy gordos. Pero mucho. https://t.co/HZMd8yycIX — Risto Mejide �� (@ristomejide) February 19, 2021

"A mí me entra la risa"

El presentador nunca se ha mordido la lengua a la hora de criticar las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno. De hecho, el pasado jueves respondió a Pablo Iglesias después de que criticara, una vez más, a los medios de comunicación privados, que dijo que el papel de los medios de comunicación en la conformación de sociedades democráticas es "un tema tabú del que parece que está prohibido hablar". "Creo que eso es el síntoma de una carencia de nuestra democracia que es necesario superar", manifestó, para después añadir que el poder mediático tiene un papel y una influencia "determinante" en la opinión pública y en la democracia. Así, afirmó que son quienes deciden las agendas, "los temas de los que se habla y de los que no se habla", e insistió en que "deciden buena parte de todo lo que se puede ver, oír y leer" en España.

El presentador quiso responder al líder de Unidas Podemos con algunas de las claves que regulan el sector audiovisual en nuestro país: "A mí ya me entra la risa. Cuando un político habla de lo que sabe pues normalmente no sale por la tele. Para los que no se han informado sobre el tema, por supuesto que los medios de comunicación privados están regulados, desde el momento en el que tú das una concesión, que es una licencia. También existe una ley, de 2010, la Ley Audiovisual, que debe desconocer el vicepresidente del Gobierno que también regula este sector. Pero es que además hay una regulación diaria que se llama share".

Risto Mejide y Pablo Iglesias pic.twitter.com/wKYsqojqyK — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) February 18, 2021

También, Risto Mejide se dirigió personalmente a Pablo Iglesias, señalando cuáles pueden ser las verdaderas intenciones que se esconden detrás de estas reclamaciones como vicepresidente del Gobierno de España: "Este señor no está hablando de los medios públicos, está hablado de los medios privados y habla de intervenirlas, porque puede que le gustaría que fuesen como los públicos, que cuando cambian de partido entran con sus ingerencias y su manera de contar el mundo. Esto le molesta, que haya gente que no se rija por ese principio sobre todo ahora que está en el Gobierno".