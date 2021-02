Jupol, sindicato policial: “las palabras de Ribó son de ser un sinvergüenza”

El sindicato policial Jupol se ha concentrado este viernes frente al Ayuntamiento de València para denunciar las declaraciones "falsas e injuriosas" del alcalde de València, Joan Ribó, y para pedir que "se retracte" y "pida disculpas públicamente" por el tuit que escribió Ribó en la noche de este jueves tras las cargas en la manifestación producida en València en solidaridad con Pablo Hasel.

En declaraciones a COPE Valencia, el secretario regional de Jupol en la Comunitat Valenciana, Sebastián Gómez, ha asegurado que las manifestaciones del alcalde, de Mónica Oltra o de Echenique de Podemos " son de muy sinvergüenza que un cargo público y un representarte de todos lo ciudadanos haga manifestaciones como las que han hecho"

"Hay una línea y cuando es linea se rebaja, lo triste es que en este país no pasa nada. Por mucho menos, un político hace años en este país dimitía y sino dimitía se le exigía la dimisión en 48 horas. Hoy en día lo que pasa en España sin consecuencias políticas no se como describirlo.

Gomez ha querido dejar claro en los micrófonos de COPE Valencia que la Policía "no carga contra los manifestantes, carga contra un grupo de manifestantes que provoca criminalmente a los agentes, y arroja objetivos contra la Policía o contra otros ciudadanos que pasan. Es ese grupo violento quema contenedores y rompe cristales escaparates de los comercios, que bastante tienen con la que esta cayendo para que venga este tipo de gentuza y todavía estoy por escuchar al alcalde en ese sentido, contra los violentos y las verdades victimas de topdo esto que ademas de los policías son los ciudadanos y los comerciantes que han sufrido daños"

"La Policía no hace carga policial por el mero hecho de no mantener distancias en una manifestación o si se salen del perímetro, sino cuando el orden y la seguridad pública se altera gravemente, por una alteración leve no intervienen los antidisturbios" ha insistido el secretario regional de Jupol en la Comunitat Valenciana.

En este sentido el portavoz del sindiacto policial ha señadado que cuando la Policía interviene "es para disolver una manifestación que es violenta y altera gravemente la seguridad ciudadana". Gomez relata que hay 10 compañeros heridos, uno de ellos con cortes en el brazo por lanzamiento de botellas. "No se manifiestan por la libertad de expresión son criminales" y explica que cuando los manifestantes se van, se quedan estos grupos para hacer este tipo de destrozos y actúan commo grupos organizados criminales porque van preparados para eso con palos, bolas de hacero, gasolina para quemar contenedores y taparse la cara".

Desde el sindicato recuerdan que hubo nueve detenidos, de los que ocho fueron por desorden público y otro por reclamación judicial.