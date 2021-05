La pregunta de Piqueras sobre Ayuso que Casado no ha querido responder: "Tampoco se han visto"

Pedro Piqueras ha recibido este lunes al presidente del Partido Popular, Pablo Casado para analizar la actualidad de la crónica política, que pasa por el buen resultado de Ayuso cosechado en Madrid y también por los últimos estudios que avalan que Casado sería el primer candidato en intención de voto si se celebrasen ahora mismo elecciones generales.

El líder del PP, Pablo Casado, ha recalcado este lunes que en el Partido Popular "cabe la gente que ha votado a Vox y a Ciudadanos, e incluso la gente que ha votado al PSOE y no se siente reconocida" con la política de Pedro Sánchez. Tras asegurar que la victoria del PP en la Comunidad de Madrid es "extrapolable" a nivel nacional, ha destacado la campaña que ha realizado Isabel Díaz Ayuso, basada en una política de "principios y sin complejos, "muy pegada a la calle y a los problemas reales".

La victoria de Ayuso, según Casado

Tras recordar que cuando él hace dos años propuso a Ayuso como candidata "algunos hasta lo criticaban", ha subrayado que es una "mujer de raza, de principios, cercana, humilde, sin pretensiones, pero con las ideas muy claras". "En eso nos parecemos", ha afirmado, para rechazar que ella pueda poner en cuestión su liderazgo porque siempre se ha "volcado" con él en los 17 años que llevan trabajando juntos.

Casado, que ha apostado por seguir ampliando el espacio electoral con la unión del centroderecha, ha indicado que él ya ha dicho que "no es igual que Vox ni que Ciudadanos". "Pero en el PP cabe la gente que ha votado a Vox, cabe la gente q ha votado a Cs y cabe incluso la gente que votaba a PSOE y no se siente reconocida con Sánchez, que pacta con Bildu y con ERC", ha manifestado.

Además, el presidente del PP ha rechazado que tras la victoria de Ayuso en Madrid se pueda provocar un adelanto electoral en Andalucía y ha agregado que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha indicado que la legislatura es "estable" y que "no adelantará" los comicios.

El momento de tensión entre Casado y Piqueras

En cuanto al devenir de la entrevista, la tensión se ha hecho de notar cuando Piqueras le ha preguntado al presidente de los populares por si Ayuso había tomado cierta tendencia populista durante la campaña, una pregunta que el líder de los Populares ha aprovechado para seguir centrado en las políticas de Sánchez, algo que no ha gustado al comunicador: "Yo le he preguntado por esa identificación que parecía un poco populista también por parte de Díaz Ayuso, pero usted me habla de Sánchez. Le voy a poner al presidente porque él ha dicho algo de reconocer la derrota".









Por último, Piqueras ha querido dar su toque personal a la entrevista, señalando que en general se ha producido una campaña en Madrid alejada en algunos puntos de los intereses centrales de los madrileños, según la opinión del presentador de Mediaset: "Usted habla de esas cuestiones, pero luego en la campaña electoral de Madrid las cuestiones que verdaderamente interesaban a los madrileños tampoco se han visto. Yo creo que hemos estado en mensajes a veces, como decía, muy populistas en general. Los suyos también, de su partido".

