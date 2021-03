Pedro Piqueras: la enfermedad que le hizo desaparecer de Telecinco y la mala pasada que le jugó a Ferreras

Pedro Piqueras es un periodista que se ha convertido en el rostro de los informativos de Telecinco. Sin embargo, no siempre ha formado parte del equipo de Madiaset. Su carrera periodística comenzó formando parte de la plantilla de RNE, siendo redactor de Radio Exterior de España y del Área Internacional de RNE. Años después, logró hacerse notar y se convirtió en el director de Informativos del Fin de Semana, director de 24 Horas, director de Informativos, además de asumir la dirección de 'Al Cabo de la calle' y 'Abrimos los sábados'.

En 1988 logró dar el salto a la televisión e ingresó en la plantilla de informativos de Televisión Española como director de Telediario, tanto de su Primera como de su Segunda Edición. En el mismo espacio, también dirigió 'Buenos días'. En 1993 se unió a Antena 3 como director y presentador de la segunda edición de 'Antena 3 Noticias' y, tres años después, asumió la dirección y presentación de 'Espejo Público'. En 1998 regresó a los informativos frente a la edición de Fin de Semana y, en 2002, se hace cargo de las mañanas.

Antes de dar el paso que cambiaría su vida, Piqueras regresó a sus orígenes y se ocupó de varios formatos, por lo que se vio obligado a renunciar a la dirección y presentación de la tertulia matinal 'La Respuesta'. En 2004 fue nombrado director de Radio Nacional de España. Ocupó el cargo pero, poco después, dimitió para convertirse en el director y presentador de Informativos Telecinco.

A pesar de llevar tantos años compartiendo momentos con Piqueras, gracias a su destacada participación en televisión, hay muchos aspectos de su vida que resultan desconocidos para los espectadores.

Su pasado como artista

A pesar de haberse dedicado toda su vida a los medios de comunicación, al tener su vocación muy clara, también intentó forjar una trayectoria como cantante. En los años 70, Piqueras compartó escenario con la cantautora Cecilia. El artista se estrenó en Motilleja y fue presentado como cantautor junto a Cecilia, ya que ambos fueron a actuar gratuitamente para renovar la red de tuberías. Pero su carrera como músico no terminó ahí.

El actual presentador colaboró con el grupo de folk Nuevo Mester de Juglaría y formó parte de Carcoma. Aunque no existen muchas pruebas que lo demuestren en la canción 'Salamanca la blanca' se puede escuchar la voz de Piqueras junto a Nuevo Mester de Juglaría.

Su afición oculta

Aunque es una afición que descubrió muchos años después, tal y como confesó a Sara Carbonero en Radio Marca, suele hacer yoga para relajarse. El presentador explicó que está "muy feliz en informativos y en televisión", pero que les pasa a todos los profesionales del medio, en algún momento llegará el momento de retirarse. "Creo que el yoga me ayudará a dejar el periodismo. Como voy viendo las cosas con una paz cada vez mayor, espero no ser esa persona que esté mirando todo el rato a lo que dejó", explicó, desvelando así una de sus aficiones más ocultas.

La enfermedad que le hizo desaparecer de TV

No es habitual que Piqueras desaparezca de su puesto en los informativos, a excepción de cuando se marcha de vacaciones. No obstante, como consecuencia de su larga carrera, en alguna ocasión ha tenido que ausentarse de su puesto de trabajo al no encontrarse en plenas facultades por presentar una enfermedad.

Hace unos años, aunque no era una enfermedad grave, el comunicador no puedo ir a trabajar por ver su voz afectada. El conductor del espacio de Telecinco padeció una laringitis, por lo que necesitaba reposo y una buena hidratación para no forzar la voz y recuperarse lo antes posible para volver a informar a sus espectadores.

De la misma manera, en febrero de 2021, confesó a Sara Carbonero el motivo por el que desapareció de los informativos a principios de marzo de 2020. "¿Cómo lo llevas?", le preguntó Carbonero, haciendo hincapié en el coronavirus. "Muy bien, salvo al principio, que desaparecí de aquí por una neumonía, que yo pensé que podía ser aquello", confesó el invitado, dejando claro que creía que podría haber sido la covid-19, pero que se quedó en "neumonía".

A principios de marzo, cuando acababa de llegar la pandemia a España, el presentador de Telecinco tuvo que ausentarse dos semanas de los Informativos nocturnos de Mediaset durante dos semanas, lo que ha resultado ser como consecuencia de su entonces estado de salud. Como consecuencia de su asuencia, fue Isabel Jiménez quien sustituyó al periodista. La inesperada marcha de Piqueras provocó la preocupación de muchos espectadores, dado que la cadena no dio ninguna explicación respecto a su ausencia, además que coincidió con la llegada de la covid-19 a nuestro país.

Fichó a Sara Carbonero

En la misma entrevista, contó como había logrado que Carbonero se trasladase a Telecinco, lo que ella corroboró. El presentador desveló cómo se llevó a cabo el fichaje de Carbonero por Mediaset, lo que fue muy complicado ante su negativa. Tal y como aseguró el presentador, le costó convencerla para que cambiase de aires y dejase laSexta.

"La veía porque a la hora que yo hacía el informativo aparecía una mujer bellísima en laSexta. Le comenté a mi mujer que me gustaba esa chica y que escuchara su voz. Entonces dijimos es buenísima, guapísima", confesó Piqueras, desvelando el momento en el que se fijó en su compañera.

De esta manera, comenzó a forjarse su fuerte amistad, más allá de lo profesional. Piqueras y Carbonero mantienen una muy buena relación, lo que la locutora afirmó al contar una anécdota en la que el periodista le dio una sorpresa por su cumpleaños de hace dos años. El presentador de Telecinco se trasladó hasta Oporto para darle una sorpresa junto a otros amigos. Este detalle emocionó mucho a ambos, ya que los dos terminaron llorando de alegría.

Su conflicto con Ferreras

A raíz del fichaje de Carbonero, nació un conflicto entre el presentador y Antonio García Ferreras. El conductor de 'Al Rojo Vivo' no estaba convencido con dejar ir a Carbonero, por lo que se convirtió en un gran obstáculo para Piqueras. "Sabía que en cuanto saliera a Telecinco iba a ser la bomba, pero me costó porque Ferreras no la soltaba ni harto de vino", confesó.

De la misma manera, el comunicador explicó que tampoco le fue fácil convencer Paolo Vasile, ya que no se mostraba muy convencido con el fichaje de la periodista. "Le dije: 'Mira Paolo, vamos a cenar con Sara'", señaló. Esa cena logró convencer a Vasile, ya que conoció a Carbonero y dijo que "era la mujer más bella que había visto fuera de Italia". Su profesionalidad provocó que acabase convenciendo a Vasile y que le acabase ofreciendo una oferta mucho mejor que la que Piqueras le había hecho.

Premios

Gracias a su larga trayectoria dedicada a la pequeña pantalla, Piqueras ha sido galardonado en varias ocasiones. En 2012 fue galardonado con la Insignia de Oro de la Asociación Ruta del Vino de Jumilla; en 2013 ganó el Premio Ondas; en 2017 se hizo con el Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio Alarcón y, en 2018, con el Premio Eisenhower por la defensa de la libertad de prensa. Además, ha sido ganador de tres Antena de Oro: 1997 por 'Espejo Público' y en 2009 y 2016 por Informativos Telecinco.