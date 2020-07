Polémicas, rumores de montaje y juego sucio: la verdad detrás de la edición más difícil de 'MasterChef'

La octava edición de 'MasterChef' llega a su fin este lunes tras su edición más polémicas. Poco se ha podido aprender sobre cocina y técnicas culinarias en los últimos programas debido a que parece que el formato de Shine Iberia ha apostado más por la faceta de reality show que de concurso culinario.

'MasterChef' continúa siendo uno de los buques insignias de TVE, un producto que funciona como marca de la televisión pública, y de los pocos salvavidas en cuanto audiencia se refiere, que mantiene a una cadena a la deriva en ese aspecto. Sin embargo el último giro que ha tomado el talent parece no gustar a ese público que prefería una competición más deportiva, más didáctica y donde lo más importante era aprender a cocinar mejor.

A pesar de ello, las ediciones se recrudecen más hasta llegar a la polémica octava edición a la que se le va a echar el cierre. Una edición donde los enfrentamientos y la sombra de la sospecha han eclipsado a todo lo demás. A continuación repasamos lo peor de esta última edición.

Los pecados capitales de 'MasterChef 8'

Esta edición presumía en sus comienzos de un casting de lo más variado y con todo tipo de diversidad. También se daba por primera vez cabida a una persona con una discapacidad, Sonsoles, que ha dado una lección durante su paso por el concurso, llegando al ecuador de la competición y sin generar ningún conflicto.

La cosa se fue torciendo con el paso de los programas. Los aspirantes comenzaron desde muy pronto ha desarrollar una actitud muy mala en contra de las órdenes y veredictos de los jueces, actitudes que no se habían visto en el programa de cocina nunca. Ya en el segundo programa Iván se encaró con Jordi por una opinión que no terminó de encagar al que posteriormente se convertiría en finalista.

Pero esto no quedo así, el mal rollo entre jueces y aspirantes dejó paso a los enfrentamientos entre los concursantes, una tónica en toda la edición. Sin embargo todo estalló con Saray y su expulsión. La cordobesa se vio superada, había sido una de las concursantes más polémicas, y en una prueba de eliminación decidió que iba a ser noticia en todos los medios. Presentó una perdiz sin arreglar, encima del plato y llamó a su creación 'pájaro muerto en lo alto de un plato'.

Jordi no pudo repremirse y se despachó a gusto: "Que me faltes a mí el respeto, que lo has hecho, que le faltes el respeto a tus compañeros, que lo has hecho, que le faltes el respeto al programa y a los 28.000 candidatos que quiseron entrar en estas cocinas no se puede hacer".

Y se abrió la caja de pandora. Tras la expulsión más comentada del programa, Saray decidió tirar de la manda y desvelar todo lo que se escondía detrás del concurso. Llegó a decir que su expulsión estaba preparada antes de comenzar a grabar el programa en el que terminó fuera. También desveló que esta teoría se sustenta en que a todo el que van a expulsar lo ponen en el mismo sitio en la prueba de eliminación, en los fogones que están más cerca de la tienda. Una teoría muy señalada ya que durante los programas previos y un par de posteriores coincidió que los expulsados cocinaron en la prueba de eleminación en ese puesto.

Además los concursantes al parecer, cuando firman su contrato con el concurso, firman una cláusula por la cual no pueden confesar quien gana el concurso hasta que se emita la final, ya que se graba varios meses antes. En caso de incumplir esto, el aspirante que lo haga debe pagar una multa de unos 100.000 euros. Pues bien, a Saray parece que todo le da igual, y ya habría desvelado al ganador, habrá que esperar para ver si era una broma y si finalmente tendrá que enfrentarse a los servicios jurídicos del programa.

Lejos de parar ahí, Saray también desveló como el casting de esta temporada está totalmente adulterado. A ella mismo, confiesa que sabía cocinar lo justo, pero que sin embargo una redactora del programa se puso en contacto con ella a través de las redes sociales para que se presentara al casting: "Les dije que yo sabía cocinar lo típico, pero nada más. La primera sorprendida fui yo cuando entré, después de un casting de 30.000 personas".

También desvelaba una sospecha que había perseguido al concurso desde siempre. Ya que algunos de los concursantes de esta edición tienen vinculos con la cadena y la productora que hacen el programa. Unas declaraciones que acabaron siendo ciertas, ya que por ejemplo, Luna, aunque siempre le rotula como profesora de yoga, se ha demostrado que es actriz y que ha pasado por varias producciones de TVE como 'Águila roja' o 'Centro Médico', unos trabajos que nunca se han mencionado durante su paso por el concurso.

Más evidente parece la conexión previa de Juana con el concurso. La veterana aspirante que se ha ganado el cariño y el odio de los seguidores del programa, es la portera del edificio de la estilista del programa, Huga Rey, que es la hermana de la responsable de la productora del programa Shine Iberia, Macarena Rey. Además Juana dedicó un plato a una tal 'Huga', por quien le empujó a presentarse al concurso ¿Casualidad?: "Todos los concursantes para acceder al programa tienen que pasar los diferentes castings, como ha hecho Juana, yo simplemente la animé a hacerlo, eso es todo, sabía k había trabajado más de 30 años en una casa cocinando y es una excelente cocinera", respondía a la polémica la estilista del programa.

Queda claro que en los casting iniciales de 'MasterChef' no importa si cocinas como Carlos Arguiñano, lo importante es que tu perfil de concursante puede encajar para generar polémica, para hacer que la audiencia te quiera o te odie, y así generar interés. El nivel culinaria queda relegado a un segundo plano.

Estas sospechas no son nuevas, ya que a lo largo de las 8 ediciones de 'MasterChef' muchos han sido los concursantes que como por ejemplo Jorge Brazález, parecían llevarse bien previamente tanto con jueces como con invitados. En este caso, Jorge se convirtió en ganador de su edición sin ser el que mejor nivel mostrado, y llegando a la final en parte apoyado por su historia de amor con otra concursante de la edición, Miri.

Son suficientes los pecados redactados hasta aquí, pero es que en el propio desarrollo de la edición de 'MasterChef' se ha encargado de ir mostrando más sombras del concurso. Entre los concursantes, por ejemplo, se ha podido ver el peor juego sucio visto hasta ahora. Solo hay que echar un vistazo a la expulsión de Michael para ver como José Mari y Andy boicotearon una prueba para poder después 'cargarse' al americano, tal como sucedió.

La mecánica de algunas pruebas tampoco ha gustado al público, y ha vuelto ha dejar al descubierto la mecánica del concurso. Ocurría con la expulsión de Fidel. El concurso decidió que en la prueba de eliminación eran los aspirantes salvados lo que tenían que cocinar por los que estaban en la cuerda floja. Así que a Fidel le tocó que cocinase Teresa para salvarlo. La aspirante lo hizo horriblemente mal, ante la pasividad de Fidel, que acababa expulsado sin ni siquiera haber cocinado. O eso es lo que se vio en pantalla.

"Para mí la cocina era algo con lo que me evadía y 'Masterchef' cambió esa concepción que tenía. Fue una experiencia más en mi vida, pero ya ni me acuerdo. Ni siquiera lo veo. Está hecho para la audiencia y la mitad de lo que pasa ahí es mentira", llegó a declarar en una ocasión Fernando Tejero, participante de la primera edición de 'MasterChef Celebrity', y algo parecido tuvo que sentir Fidel después de su expulsión.

Aunque la audiencia en su casa solo vea un par de horas de programa en su casa cada semana, los rodajes de 'MasterChef' son bastantes largos. Para que se pueda hacer una idea, las pruebas de exteriores comienzan a primera hora de la mañana y no suelen terminar hasta casi la última hora de la tarde. Es por eso que se graban horas y horas, y al fina solo se emite una breve muestra.

De eso mismo se quejaba Fidel, de la 'censura' que había vivido ya que viendo el programa parece que el aspirante no luchó por salvarse, algo que él mismo desmentía: "En la prueba de eliminación yo hablaba. Yo no entender por qué no salgo hablando en la prueba de eliminación. Gracias a las universidades de edicion de vídeo por tan buenos alumnos. ¿Creeis que estuve callado en la prueba de eliminación?", fueron algunas de las quejas que Fidel manifestó a través de las redes sociales en contra del programa.

Yo no entender xq no salgo hablando en la prueba de eliminación!!!

Gracias a las universidades de edicion de vídeo por tan buenos alumnos ������️��️��@MasterChef_es — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

Todo esto revela las sospechas que siempre han corrido detrás de 'MasterChef', un reality guionizado, montado y remontado, con concursantes a los que se favorece y otros a los que se perjudica, con escaletas marcadas y preparadas. Por no hablar de los 'culinarios', unos cocineros expertos que acompañan a los concursantes prueba a prueba, les ayudan con los ingredientes, son los encargados de supervisar que todo esta en su sitio, y sirven de enlaces entre los aspirantes y los jueces. Nunca salen en pantalla, pero siempre están ahí. Los hay quienes acusan a estos culinarios de favorecer a concursantes salvándoles recetas en el último momento, o que perjudican a quienes le interesa al programa, apagando fogones, haciendo desaparecer ingredientes durante las pruebas, etc.., pero eso sería otro asunto que tratar en otro momento, donde desvelar dónde está el plató de 'MasterChef', cuánto cobran los aspirantes por el concurso, y demás secretos detrás de todas las ediciones.

De momento, con todas las polémicas que ha dejado esta edición 8 de anónimos de 'MasterChef' ya ha suficientes sombras y pecados capitales, y todavía queda la final. Habrá que esperar que sorpresas en forma de polémica trae esta final, que de seguro alguna sorpresa tendrá preparada.

