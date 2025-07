Las calles de Somiedo (Asturias) acogen la grabación de una de las sagas más exitosas de la gran pantalla: "No me lo creía"

España se ha convertido en el último tiempo en uno de los destinos preferidos para las producciones audiovisuales. La exitosa película de 'Los 4 fantásticos' estuvo hace unos meses por Oviedo y ahora le toca a 'Los juegos del hambre'.

Una de las sagas más famosas del cine llega a España, concretamente al municipio de Somiedo, Asturias.

Por esto, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo. En concreto, ha explicado cómo se aborda la llegada de una producción tan grande y el impacto que trae.

Preparativos

Casi un año de negociaciones han sido necesarias para cerrar algo tan importante. Fernández explica que llevan dos semanas dejando todo a punto con preparativos: "Estamos comprometidos para que salga todo bien y estamos contentos".

El alcalde hace énfasis en la magnitud de este proyecto y en lo que significa: "No me lo creía cuando me lo dijeron. Somiedo ha tenido cosas audiovisuales, pero esto son palabras mayores".

Valor para la zona

Fernández ha querido destacar lo que supone acoger un rodaje así: "Esto va a darle un reconocimiento a nuestros valores naturales".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Al ser preguntado en 'Herrera en COPE' si esto se considera una promoción al pueblo, responde que "rotundamente sí": "Está siendo una promoción a nivel nacional, pero también a nivel internacional".

Y no es muy descabellado decir que Somiedo ha sido ubicada en el mapa gracias a la repercusión que ha traído la grabación de la nueva película, con varios medio internacional hablando de la pequeña localidad asturiana que acoge uno de los grandes proyectos del cine.

El rodaje de la película va a durar aproximadamente dos meses, julio y agosto, que son los meses de temporada alta de turismo, además, tener a más de 300 personas en todo este tiempo, dará empuje a los negocios locales que lo aprovecharan seguro.

Para culminar su intervención en 'Herrera en COPE', el alcalde ha querido señalar que además de ser un negocio para la gente, la promoción de cara al futuro es lo que más valor tiene

No es la primera ni la última grabación en suelo español

No es secreto que en los últimos años, España se ha convertido en el territorio favorito para las grabaciones de producciones audiovisuales.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Entre los rodajes recientes de cine y televisión en España, se incluyen partes de la segunda temporada de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' de Amazon en varias ubicaciones las Islas Canarias.

Mientras que la tercera temporada de 'The Walking Dead' de AMC: 'Daryl Dixon', se rodó en Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Aragón. El último gran proyecto fue 'Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos' de Disney, que se rodó también en Asturias, concretamente en Oviedo.