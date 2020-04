La historia de superación de Sonsoles eclipsa el arranque de la nueva temporada de MasterChef

Para todos los amantes de la televisión y de la cocina, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz han vuelto a las pantallas con la octava edición de 'MasterChef', el talent de cocina más exigente de la televisión. Un estreno que fue acogido con un gran seguimiento y que de seguro alegró la cuarentena a más de uno.

El concurso no se desinfla y continúa congregando a miles de personas delante la pantalla y también en sus casting donde esta ocasión tuvieron que valorar el trabajo de casi 30.000 aspirantes. Tras tantos fogones, el talent de Shine Iberia se quedaba con 17 aspirantes seleccionados como concursantes oficiales, teniendo ya al primer expulsado: Sito.

El resto de candidatos que 'pelearán' por el delantal dorado esta edición serán Luna, Mónica, Ana, Saray, Iván, Teresa, Adrienne, Sonsoles, Rosa, Fidel, José Mari, Juani, Andy, Michael, Sara Lúa y Alberto.

Todos estos nombres harán las delicias del público ya que se trata de un casting de concursantes que ha enamorado a la audiencia debido a las historias personales que esconde cada uno o de las personalidedes de estos concursantes. De hecho, entre los fans del programa ya está vislumbrando una futura pareja entre fogones. Luna, que promete ser una de las concursantes polémica y dramáticas de la edición, ha explicado a los jueces que estaría encantada de conocer a Alberto, otro de los concursantes que no ha rechazado este interés: “Estoy soltero y tengo 31 años“, afirmaba ante las sugerencias de su compañera.

Lejos de historias de amor, y del resto de concursantes, ha sido Sonsoles con su historia de superación quien ha eclipasado al resto de sus compañeros, y en general, el estreno del programa.

La emotiva historia de superación de Sonsoles, un ejemplo en 'MasterChef'

Sonsoles Conde ha conseguido convertirse en concursante de la octava edición de 'MasterChef'. Farmacéutica de 43 años de Burgos, sufrió un accidente de coche con 24 años y se quedó en silla de ruedas. A pesar de ello, esta mujer que procede de Burgos, también se dedica a diseñar y comercializar una aplicación de móvil para los campos de golf. En una entrevista previa a su selección final Sonsoles declaraba que "Ya es hora de que una televisión pública y un programa como ‘MasterChef’, con los valores que inculca, normalice personas en sillas de ruedas o con algún tipo de discapacidad, sin darnos ningún trato diferencial', decía muy ilusionada.

"Yo creo que los límites se los pone cada uno, y sobre todo, muchos están en los ojos del que mira", decía antes de presentarse a los tres miembros del jurado. Ante ellos confesó que su gran afición es viajar y numeró la cantidad de sitios donde había estado. "¿Viajar así no debe ser fácil?", le preguntaba Pepe por su silla de ruedas. Sonsoles con una sonrisa que se contagiaba afirmaba que no le había sido muy difícil viajar con la silla y que había practicado mucho esquí en ella. También confesaba cómo había llegado a esa silla de ruedas. Fue en un accidente de coche en 2001, cuando ella contaba con 24 años, iba sentada en la parte de atrás del coche. Sobre su vitalidad y su actitud, la burgalesa dio toda una lección de optimismo, fuerza y superación: "Yo ya no quiero que nada más me paralice en la vida, y porque creo que con una actitud positiva las cosas son muchos más fáciles. Como yo ya he aprendido desde el dolor, ahora me posiciono a aprender desde el disfrute", decía dando una lección al jurado y también al público del programa.

En la elección final presentó un plato típico de Tailandia, un Pad Thai, un plato que elegía porque le recordaba a un país al que tiene muchas ganas de viajar. Tras probar el plato era Jordi Cruz quien salía a buscar a los familiares de Sonsoles para que presenciaran el verdicto final. Su madre confesaba que Sonsoles "no lleva mucho tiempo cocinando, pero como tiene mucho empeño al final terminará cocinando mucho mejor que su madre". Finalmente los tres jueces le daban un sí después de valorar que su plato sabía a la perfección como debía saber y ese sabor recordaba a Tailandia que es el objetivo de un plato así.

¡Quién dijo miedo! A por todas Sonsoles, una aspirante que sonríe a la vida en las cocinas de #MasterChef https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/mCMHQl5xvk — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2020

La hermana de Javier Bardem a las puertas de 'MasterChef'

Este estreno de 'MasterChef' tuvo más de una sorpresa, una de ellas digna de 'MasterChef Celebrity'. En esta ocasión una mujer de 55 años, se presentaba ante el jurado para intentar acceder a la fase final. En su presentación señalaba que "he sido tabernera durante 25 años, más o menos, y antes era actriz". Ante esta confesión Pepe mostraba su curiosidad "¿Actriz? Me suena tu cara", exclamaba el chef natural de Illescas.

"Soy hija de Pilar Bardem", revelaba para sorpresa de los tres jueces. "¡Eres igual! Tu madre pelo blanco y tú, negro", decía sorprendido Pepe a lo que Mónica Bardem respondía que "tenemos la misma voz".

"Estoy súper orgullosa de mi familia, la amo, la adoro. Creo que es una familia muy querida en este país y muy admirada. Hay una parte que quizá no la admira tanto y no la quiere tanto, pero yo sí", confesaba con orgullo de portar un apellido que es historia del cine español.

Finalmente su plató no convenció a los jueces para conseguir pasar a la fase final de 'MasterChef', algo que se tomó con total deportividad: "Me hacía mucha ilusión continuar, pero es un veredicto justo. El resto de los compañeros han sido superiores", explicaba con pena.

Sito se ha convertido en el primer concursante expulsado de la octava temporada de 'Masterchef'

El concursante no conseguía superar tres pruebas de eliminación a la que se ha tenido que enfrentar con el resto de sus compañeros para conseguir estar una semana más en el concurso tras la prueba de exteriores. Una tortilla francesa con verduras impedía al concursante ser uno de los 'elegidos'. No conseguía hacer una mahonesa a mano en 10 minutos, ni ha cortado correctamente las verduras en el mismo tiempo ni tampoco ejecutar el plato final.

"Te has liado, has perdido el tiempo, has querido demostrar demasiado y te la has pegado", sentenciaba con dureza Jordi Cruz mientras Sito se excusaba con que, "no era mi intención" antes de abandonar definitivamente las cocinas de 'MasterChef'.

Plato presentado por Sito en la prueba de eliminación de 'MasterChef' RTVE

